阪神22歳外野手の「ファースト起用」にX注目　1軍合流、即適時打とアピール「今後に生きてくる」「将来的にはDH候補かな」

前川は合流即、タイムリーと結果を残した

阪神は9月22日のヤクルト戦（神宮）に2ー3の逆転負けで3連敗。

主砲、佐藤輝明が2回にかつての同僚、青柳晃洋から39号先制ソロを放つなど、幸先のいいスタートとなったが、先発の才木浩人は6回無死二塁から北村恵吾の痛烈なピッチャー返しが右足首を直撃するアクシデントもあり、6回途中で降板。

2−2で迎えた8回二死の場面、4番手のラファエル・ドリスがホセ・オスナに痛恨の14号ソロを浴び、今季最後の神宮での試合を勝利で飾れなかった。

一方で敗れた試合の中でも光る存在となったのは昇格即、「5番・一塁」で先発起用となった前川右京だ。

4回無死一塁で打席が回ってくると青柳から左中間へ適時二塁打をマーク。持前の勝負強さを発揮した。

プロ4年目で初の一塁守備にもついた。チームでは一塁はクリーンアップを務める大山悠輔が守るだけに、今後は未知数だが、チームの選択肢を広げる意味でも大きな起用となった。

4回裏から左翼を守り、この日は4打数1安打1打点。