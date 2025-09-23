Æá¿ÜÀîÅ·¿´£ö£ó°æ¾åÂó¿¿¡¡£×£Â£Ã¤¬ÂÐÀï»ØÎá¡¡ÃæÃ«½á¿Í¤¬ÊÝ»ý¡¢ÊÖ¾å¤¹¤ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤Î·èÄêÀï¤Ø
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¼çÍ×£´ÃÄÂÎ¤Î°ì¤Ä¡¢£×£Â£Ã¡ÊÀ¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡Ë¤Ï£²£³Æü¡¢ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£·¡Ë¡á£Í¡¦£Ô¡á¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿£×£Â£Ã¡õ£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¤·¡¢¶õ°Ì¤È¤Ê¤ë£×£Â£Ã²¦ºÂ¤Ë´Ø¤·¡¢À¤³¦Æ±µé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡Ë¡áÄë·ý¡á¤ÈÆ±£²°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤ËÂÐ¤·¡¢²¦ºÂ·èÄêÀï¤Î¸ò¾Ä´ü´Ö¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤¬¹ç°Õ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢£×£Â£Ã¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Êµ¬Â§¡Ë¤Ë¤è¤ê£±£°·î£²£±Æü¤ËÆþ»¥¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç£´£²ÀïÌµÇÔ¤È¡È¿ÀÆ¸¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Æá¿ÜÀî¤Ï¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÅ¾¸þ¡££²£°£²£³Ç¯£´·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¤¹¤ë¤È¤½¤Î¸å¡¢£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É£µÏ¢¾¡¡££²£µÇ¯£²·î¤Ë¸µ£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¥¸¥§¡¼¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤È¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ÇÂÐÀï¤·¡¢£³¡½£°È½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡££¶·î¤Ë¤Ï¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¡Ê¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¡££±£±·î¤Ë¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¼¡Àï¤Ç¤ÏÀ¤³¦½éÄ©Àï¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¾åÂó¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎÀ¤³¦£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤ÎÄï¤Ç¡¢¸µ£×£Â£Ã»ÃÄê¡¢£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡£ºòÇ¯£±£°·î¡¢¸½£×£Â£ÁµÙÍÜ²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê£²£´¡Ë¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡á¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤·¤Æ¡¢£×£Â£Á²¦ºÂ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀïÀÓ¤ÏÆá¿ÜÀî¤¬£·ÀïÁ´¾¡¡Ê£²£Ë£Ï¡Ë¡¢°æ¾åÂó¤¬£²£°¾¡¡Ê£µ£Ë£Ï¡Ë£²ÇÔ¡£