¥í¥Ã¥¯³¦¤Î¡ÈThe Boss¡É76ºÐ¤Ë¡¡¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó ¸ÉÆÈ¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡ÙËÜÍ½¹ð²ò¶Ø
¡¡9·î23Æü¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¤Î±ÑÍº¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Îº²¤È¾Î¤µ¤ì¡¢50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î76ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£Èà¤Î¼ã¤Æü¤Î³ëÆ£¤òÉÁ¤¯±Ç²è¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó ¸ÉÆÈ¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡Ù¡Ê11·î14Æü¸ø³«¡Ë¤ÎËÜÍ½¹ð¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ï1949Ç¯ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£À¸¤Þ¤ì¡£1975Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÌÀÆü¤Ê¤Ë½Áö¡Ù¤Ç°ìÌö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¡£1984Ç¯¤Î¡ØBorn In The U.S.A.¡Ù¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç3000ËüËç°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢²»³Ú»Ë¤Ëµ±¤¯Ì¾È×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Ò²ñÀ¤Î¹â¤¤²Î»ì¤È°µ´¬¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡ÈThe Boss¡Ê¥¶¡¦¥Ü¥¹¡Ë¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÁíÇä¾å¤ÏÀ¤³¦¤ÇÌó1²¯4000ËüËç¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ20´§¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ä¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤â¼õ¾Þ¡£76ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¸½ºß¤âÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¤òÂ³¤±¡¢3»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡ÖHeaven¡ÊÅ·¹ñ¡Ë¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡¦¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î¿ÍÀ¸Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢6ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Í¥Ö¥é¥¹¥«¡Ù¤ò°ì¿Í¤ÇÏ¿²»¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ØBorn In The U.S.A.¡Ù¤Î¹½ÁÛ¤òÎý¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿1981¡Á82Ç¯¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿ºîÉÊ¡£´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀÅ¤±¤µ¡¢ÌÏº÷¡¢¤½¤·¤Æ´¶¾ð¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤Ï¡¢µðÂç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òËä¤á¤Ä¤¯¤·¤¿´ÑµÒ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤¬¥®¥¿¡¼¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹¾ìÌÌ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡£¤À¤¬¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Î²»¤Ï¼×ÃÇ¤µ¤ì¡¢¿¹¤ÎÃæ¤Î°ìËÜÆ»¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¿Í¡¹¤¬¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤ò±Ç¤·¤¿²¶¤Î»Ñ¡×¤À¤ÈÆÈÇò¤¹¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÇØÃæ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ïµõ¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¡×¡½¡½¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥ó¥À¥¦¤È¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤¬¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¡£¼ç±é¤Î¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥¢¥ì¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð±éºî¤Ç¤Ï¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤±éµ»¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¯³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¾×·â¤ÎÊÑËÆ¤À¡£
¡¡Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¾ì¤Î±ÇÁü¤Ë¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÎÌ¾Í¥¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥¹¥È¥í¥ó¥°¤¬±é¤¸¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥ó¥À¥¦¤Î¡ÖÈà¤Ï¡¢À®¸ù¤äÌ¾À¼¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ëºá°´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËÜÊª¤À¤±¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¯µæ¶Ë¤ÎÎ¹¡½¡½¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÀÅ¤Þ¤Ã¤¿Ìë¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤«¤éÈà¤¬¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤ÏÃ¯¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Î²È¡£ÍÄ¤Æü¤Î»Ñ¤¬¥â¥Î¥¯¥í¤Î²èÌÌ¤Ë¡¢¡Ö²áµî¤Ï²¶¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢Ì¤Íè¤ÏÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Î¥í¡¼¥°¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥É¥ì¥»¥ó¥¹¡×¤Ç¡¢Âè77²ó¥¨¥ß¡¼¾Þ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥ê¡¼¥ºÉôÌç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥°¥ì¥¢¥à¤¬±é¤¸¤ëÉã¤È¤ÎÆü¡¹¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¥í¥Ã¥¯¤Îº²¡¢¤½¤Î¿¼Ê¥¤Ø¡£¡½¡½¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤òË¬¤ì¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥ó¥À¥¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿½ÅÌò¤Ï¡¢¡Ö¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÉ¬¤ºÂçÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤òÆ¨¤¬¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È°ìµ¤¤Ë¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤ë¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÇ®¶¸¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¤·¡¢Ìë¤Î³¹¤òÊâ¤¯¥é¥ó¥À¥¦¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Ï¢Ãæ¤ÏÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÊª¤òÃµ¤¹¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤¶Ê¤Ï°ã¤¦¡×¡½¡½²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¿¶¤êÊ§¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Î¼«Âð¤Ë¤ï¤º¤«4¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÏ¿²»µ¡ºà¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ï¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¥À¥¤¥Ê¡¼¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥ó¥À¥¦¤Ë¡Öº£¤Î²¶¤Ë¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤¬°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤ì¤À¤±¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Í¥Ö¥é¥¹¥«¡Ù¤¬¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤«¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥é¥ó¥À¥¦¤Ï¡Ö¤É¤ó¤ÊÂå½þ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¤Î¤À¤Ê¤ÈÇ°¤ò²¡¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥í¥Ã¥¯¤Î¿¼Ê¥¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¥Í¥Ö¥é¥¹¥«¡Ù¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿Ì¾¶Ê¡ÖAtlantic City¡×¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤ë¤È¡¢²áµî¤È¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¶¶¤¬ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤ë¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ï¼«Âð¤Ë¤³¤â¤Ã¤ÆÁÏºî¤òÂ³¤±¡¢¥é¥ó¥À¥¦¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¾ï¼±³°¤ì¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Èà¤ÎÁÀ¤¤¤À¡£Èà¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤Æ¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤À¡×¤È¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î½ÅÌò¤ËÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£
¡¡¥Ð¡¼¤Ç¼ò¤ò°û¤àÉã¤ÎÂç¤¤ÊÇØÃæ¤Ë¶²¤ë¶²¤ë¼ê¤ò¤«¤±¤¿ÍÄ¤Æü¡¢¤½¤·¤ÆÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿Éã¤ËºÆ²ñ¤¹¤ëÀ®Ä¹¤·¤¿º£¡£¤Õ¤¿¤Ä¤Î¾ìÌÌ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·è¤·¤Æ¾Ã¤·µî¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤²áµî¤È¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î½Å°µ¤òÊú¤¨¤¿33ºÐ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î³ëÆ£¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥ó¥À¥¦¤Î¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î²»³Ú¤Ï¿Í¡¹¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¶»¤òÄù¤á¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¸ÉÆÈ¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤òÁö¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥¤¡¼¥ó¡¢¤¤¤Ä¤âÈà¤ò¸«¼é¤ë¥é¥ó¥À¥¦¤ÎÈù¾Ð¤ß¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¸å¡¢¾®¤µ¤Ê¥é¥¤¥ô¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤¬¡Ö¶Êºî¤ê¤ÏÅú¤¨¤ò½Ð¤¹Î¹¤À¡£Ã¯¤«¤¬¿ÍÀ¸¤Ë¾®¤µ¤Ê°ÕÌ£¤ò¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£´ÑµÒ¤ÎÇ®¶¸¡¢Îø¿Í¤È¤Î¤Ò¤È¤È¤¡¢º½Çù¤ò¼ÀÁö¤¹¤ë¼Ö¡¢¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¤Êì¤È¤ÎÊúÍÊ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¤¬Ï¢¼Í¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð¤Ï¡¢¡Ö´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢¿´¤Ë¶Á¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¡¢10·î27Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¡Ò¥¬¥é¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÉôÌç¡Ó¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
