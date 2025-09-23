ロバート馬場、“貯金”は「一切なくなって、今」 一方で“モテなかった時期はない”理由に言及「持ち家ですし…」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之（46）が、22日深夜放送のテレビ朝日系『MEGUMIママのいるBar』（毎週月曜 深2：17）に出演。現在の“貯金”について言及した。
フリーアナウンサーで俳優の宇垣美里、パリ五輪レスリング76キロ級金メダリストの鏡優翔とともに出演した馬場。「結婚を考えられる理想のパートナー」という話題で、馬場は「ずーと独身なんで…僕はもうこのまま独身でいいかなと思ってて」といい、「じゃないと自分のお金を好きなように使えないんで」とその理由も告白。
東京・目黒で飲食店を営んでおり「目黒の物件、建物買っちゃったんですよ。それで貯金が一切なくなって、今。そんなのパートナーがいたら絶対無理じゃないですか」といい、「もう一軒、また店もやりたいし…。反対されるような方とは付き合えない」とその理由を明かした。
MEGUMIは、「それがOKだったら、じゃあ…」と話すと、馬場は「結婚ってなんなんだろう？」って問いかけ。馬場は続けて「全部自分でできるんで…。料理、洗濯…なんの苦でもないんですよ」と一人暮らしを苦にしていないと告白。
MEGUMIは、「今、モテそう」と話すと、馬場は「正直、モテなかった時期は別にないです」といい、「店も2軒やってますし、持ち家ですし、ローン完済してますし」とその理由を明かす一方で、「自分の追い求めた人とはくっつかないですからね、結局」としみじみ語った。
