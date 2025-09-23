ºå¿À¡¡¿¹²¼æÆÂÀ¤¬£Ä£å£Î£Á¤Î¸åÇÚ±¦ÏÓ¤ÈÃÌ¾Ð¡¡ÃæÂç»þÂå¤Ë£±³ØÇ¯°ã¤¤¡¡£¹·î£±£±Æü¤Ë¤ÏÀèÇÚ¤Î°Ò¸·¼¨¤¹£²£±¹æ·è¾¡£²¥é¥ó
¡¡¡Ö£Ä£å£Î£Á¡Ýºå¿À¡×¡Ê£²£³Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¤Î¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤¬£Ä£å£Î£Á¡¦ÀÐÅÄÍµÂÀÏºÅê¼ê¤ÈÃÌ¾Ð¡£ÃæÂç¤ÎÀèÇÚ¡õ¸åÇÚ¤¬Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¿¹²¼¤ÏÀÐÅÄÍµ¤Î£±³ØÇ¯ÀèÇÚ¤ËÅö¤¿¤ë¡£±¦ÏÓ¤Ï£±Ç¯»þ¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿¹²¼¤È°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤¿¡££²£³Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤Ç£Ä£å£Î£Á¤ËÆþÃÄ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÎºòÇ¯¤Ï£´¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢º£µ¨¤Ï£±£³»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·£³¾¡£µÇÔ¤Ê¤¬¤éËÉ¸æÎ¨£³¡¦£¶£³¤È°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¹·î£±£±Æü¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï£²£±¹æ£²¥é¥ó¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ß¡¢ÀèÇÚ¤Î°Ò¸·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹²¼¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡ÖÁ°²ó¤ä¤é¤ì¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£º£Æü¤Ï°ìËÜ½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È£··î¤ÎÂÐÀï»þ¤Ë£²ÂÇ¿ô¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ìÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£