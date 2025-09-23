£Ã£ï£ã£ï£í£é¡Ö±óµ÷Î¥Îø°¦¡×¸ø¸À¤Î¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤È¡ÖºÆ²ñ¡×£²¥·¥ç¢ª♥È¿±þ¤Ë¡Ö²ñ¤¨¤Ê¤¤¤ÎÂÑ¤¨¤Æ´èÄ¥¤ë¤¾¡¼¡ª¡×¿ÆÌ©¤ä¤ê¤È¤ê
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤Î£Ã£ï£ã£ï£í£é¡Ê£²£´¡Ë¤¬£²£²Æü¿¼Ìë¡¢£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¾¡¢ÀÐÀî¿¿Í¤Áª¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤È¤Î¿ÆÌ©¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ëå¤Î£Ë£ï£ë£é¡¤¤È°ì½ï¤Ë²ñ¾ì¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇ®Îõ¤Ê¥Ð¥ì¡¼¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë£Ã£ï£ã£ï£í£é¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÀÐÀîÁª¼ê¤È¤Ï¡Ö±óµ÷Î¥Îø°¦¡×¤È¸ø¸À¤·¡¢ÃçÎÉ¤·£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£º£·î£±£²Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤æ¤³¤³¡¢¤ä¤Ã¤ÈºÆ²ñ¡ª♡¡¡¤Ë¡¢»÷¤Æ¤¤¿¡ª¡©¡×¤È¿§°ã¤¤¤Î¤ªÂ·¤¤¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ë£Ô¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡£²£²Æü¡¢ÀÐÀîÁª¼ê¤¬¤½¤Î»þ¤ÎÊÌ¥«¥Ã¥È¤ò´Þ¤á¤¿¼Ì¿¿¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÅê¹Æ¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»÷¤Æ¤¤¿¡¢¡¢¡©¡ª¡©¡ª♥¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¤è¤©¡¼¡¼♥¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤ë¤È¡¢£Ã£ï£ã£ï£í£é¤¬¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë»÷¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¾Ð¾Ð¾Ð¡¡²ñ¤¨¤Ê¤¤¤ÎÂÑ¤¨¤Æ´èÄ¥¤ë¤¾¡¼¡ª¡×¤È±ýÉü½ñ´Ê¤Î¤è¤¦¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£