『スター・ウォーズ』実写ドラマシリーズ初の劇場版『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』より、。「マンダロリアン」の世界がさらに広がるヒントも見ることができる。

配信のドラマ「マンダロリアン」は『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』で帝国が滅びた後の銀河を舞台とする物語。この作品が軸となり、スピンオフ「アソーカ」「ボバ・フェット／The Book of Boba Fett」も登場。作中では相互言及も見られた。

マンダロリアンことディン・ジャリンとグローグーがついに大スクリーン進出。このほか期待は、アソーカやボバ・フェットらと再びクロスオーバーを起こし、彼女たちもスクリーンで大暴れする姿を見ることだ。現時点まで『マンダロリアン・アンド・グローグー』でのクロスオーバーの可能性は明言されておらず、ボバ・フェット役のテムエラ・モリソン、その相棒フェネック・シャンド役のミンナ・ウェンは揃って映画には出演しないと公言している。

一方で、公開された予告編には、クロスオーバーに期待が持てそうな描写も。映像内では「反乱者たち」ゼブことガラゼブ・オレリオスがアクションを披露。ゼブは「マンダロリアン」で初実写登場を果たしたが、「反乱者たち」の物語は「アソーカ」へとより直接的に紡がれている。もしもゼブが物語の本筋に絡むのなら、自然とアソーカも関連してくる可能性も考えられるだろう。

また、予告編での闘技場の場面にはジャバ・ザ・ハットの息子であるも出現。CGキャラクターだが、演じるのは「一流シェフのファミリーレストラン（原題：The Bear）」ジェレミー・アレン・ホワイトだ。

ハット族といえば、「ボバ・フェット/The Book of Boba Fett」でジャバのいとこである双子が登場。そして公開されたポスターにはその双子と見られる姿も描かれている。彼らの拠点は惑星タトゥイーンで、同地はいまボバ・フェットが統治者となっている。ディン・ジャリンがタトゥイーンに戻るのなら、ボバと再会する展開もあり得る。

クロスオーバーの可能性について監督のデイヴ・フィローニは以前、同作がマーベルの『／エンドゲーム』のような作品になるかとの問いに「そういう風には考えていません」とひとまず。「マーベルがやっていることって改めて凄いんだなと思わされます。どうやって成し遂げたんだろうと」と敬意を払いながら、「我々は我々のやり方でやりますよ」と予告するにとどめていた。

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、2026年5月22日(金)日米同時公開。