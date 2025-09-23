SEVENTEENの弟分・TWS、日本でやりたいことは？
2024年1月にデビューした6人組グループのTWS（トゥアス）。7月2日に日本オリジナル曲「はじめまして」で日本デビューを果たし、初の日本ツアー「2025 TWS TOUR ’24/7:WITH:US’ IN JAPAN」を開催。「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」にも出演しました。
―― 日本での初ツアーを成功裏に終えた皆さん。日本でやりたいことや目標は？
KYUNGMIN 僕は日産スタジアムでの単独ライブ！ 韓国でも有名な場所なんです。
HANJIN ファンの皆さんの顔が見えるように、ワイヤーを装着してスタンド後方席のお客さんのところまで飛んでいきたいです。
YOUNGJAE それ、楽しそう。
JIHOON 僕は柔軟剤のCMに出演したいです。この間日本で柔軟剤を買ったら、石鹸の香りがす〜ごくよくて、癒されました。
SHINYU JIHOONに似合いそう。僕は水のCM！（と言って、ペットボトルの水を飲む仕草）
全員 おお！
SHINYU （のどぼとけを触りながら、日本語で）これは僕のチャームポイントですよ！
HANJIN 僕は、デビューミニアルバムのジャケット写真を撮影した海にもう一度行って、思いきり水遊びがしたいです。旅のプランニングは、JIHOONお願いね。
JIHOON もちろん！ 団体旅行は計画をしっかり立てたいタイプなので、最高の一日をプランニングしますよ。
DOHOON 僕はノープラン派だけど、立ててくれた計画には素直についていきます。
JIHOON （日本語で）アリガト！
DOHOON 僕は温泉に行きたいです。昔、YOUNGJAEと韓国の露天風呂に行ったことがあるのですが、日本ではまた違った雰囲気を楽しめそうだなと。
HANJIN お風呂上がりにはバナナ牛乳ね。
YOUNGJAE 僕は昔から冬の札幌に行きたいと思っていて。札幌の降雪量はソウルの比じゃないそうなので、キレイな雪景色を見てみたいです。
SHINYU 札幌には雪まつりもあるよね。屋台で北海道の海産物を堪能したいです。
KYUNGMIN 北海道といえばカニ！ タラバガニも毛ガニもおいしそう。お店探しは、僕に任せてください。
YOUNGJAE 大丈夫かなあ？（メンバーたち、疑いの目）
KYUNGMIN WHY？ WHY!?
―― 今回、宿舎のルームメイトとツーショット撮影を行っていただきました。それぞれの部屋の雰囲気や、宿舎での過ごし方を教えてください。
KYUNGMIN 僕とHANJINは、同じ部屋を使っています。入るとすごくいい匂いがするんです。
HANJIN いい香りに包まれて過ごしたいので、KYUNGMINがいない間にアロマキャンドルをたいたりしています。
DOHOON KYUNGMINたちの部屋は、窓から見える景色が最高だよね。
KYUNGMIN チェンジする？
DOHOON あ〜。それは遠慮しておきます。
JIHOON ふふ。僕たち、練習生時代にくじ引きで部屋を決めてから、一度も部屋を替えていないんです。
YOUNGJAE 部屋を移動するとなると一日仕事になるから、なかなかできないんだよね。
DOHOON 僕とJIHOONの部屋を一言で表すなら、「快適で居心地の良い家」です。個室の中で一番広くて、ドレスルームと3点ユニットバス、パウダールームまで、生活するのに必要な設備が全て揃っているんです。僕がくじで引き当てました（どや顔）。（メンバーたち、羨望の眼差し）
SHINYU 僕とYOUNGJAEの部屋はものすご〜く静かで、単なる“生活の場”といった感じ。凝ったインテリアもないし。
YOUNGJAE 最近部屋の真ん中にカーテンパーティションを引いたんですけど、右と左で全く雰囲気が違うんです。僕の空間は整然としていて、SHINYU兄さんの方は…雑然としていて（笑）。
SHINYU フリースタイルね（笑）。MBTIのJ（判断型）とP（知覚型）の違いが部屋にも表れているよね。宿舎では、デリバリーを頼んでみんなで食べるのが至福の時間です。
YOUNGJAE 宿舎生活は、いつもにぎやかで楽しいです。僕たちは物事をじゃんけんで決めることが多いのですが、HANJINは毎回本気。シャワーの順番を決める時も、エレベーターの中から戦闘モードで、家に入ったとたん、じゃんけんコールするくらい。まあ、勝てば早く寝られるから、その気持ちもわからないでもないけどね。
KYUNGMIN ハイ！（と手を挙げて）僕、宿舎でイベントがしたいです。年末にツリーを買ってきて飾りつけを一緒にしたり、何か賞をとった時にお祝いをしたり。
HANJIN 楽しそうだね。今年はぜひ、実現させよう。SHINYU
シンユ 2003年11月7日生まれ。42（ファンネーム）想いでメンバー想いなリーダー。好きな数字は「無限にある数字のはじまりである1と、僕たちのファンのファンネームでもある42！」DOHOON
ドフン 2005年1月30日生まれ。TWSのファッションリーダー。「日本のストリート系ファッションも好き。渋谷でもんじゃやお好み焼きを食べて、服のショッピングがしたいです」YOUNGJAE
ヨンジェ 2005年5月31日生まれ。時々ふと出る方言が萌えポイントの一つ。「ラッキーナンバーは3。TWSの三男だし、初めて受けた月末評価が3だったので運命を感じています」HANJIN
ハンジン 2006年1月5日生まれ。鹿のような瞳で初々しいときめきを与える、漫画から飛び出してきたようなルックスが魅力。「中国で幸福を運ぶ数字である12がラッキーナンバーです」JIHOON
ジフン 2006年3月28日生まれ。誰のダンスでも自分のものにしてしまう、時間があればずっと踊っているほどダンスが大好き。好きな数字は「1はプレッシャーなので、2と3がちょうどいい」KYUNGMIN
ギョンミン 2007年10月2日生まれ。MBTIが頻繁に変わり今はINTP（論理学者）。「普段はI（内向型）の要素強めですが、仕事の時はE（外向型）に」。お肉LOVEで「やきとりを食べてみたい」TWS
トゥアス 2024年1月にデビューした6人組グループ。ファンネームは、読みが韓国語の“関係”を意味する数字「42（サイ）」。7月2日に日本オリジナル曲「はじめまして」で日本デビューを果たし、初の日本ツアー「2025 TWS TOUR ’24/7:WITH:US’ IN JAPAN」を開催。「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」にも出演。
