TWICEモモ、メンバーの直してほしいところ明かす「結構怖い」
【モデルプレス＝2025/09/23】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）が、22日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（毎週月曜よる9時〜）に出演。MOMO（モモ）がメンバーの直してほしいところを明かした。
【写真】TWICEモモ、タイトドレスから美背中大胆披露
この日、日本のバラエティ番組に初めてTWICEが全員揃って登場。モモはダンスを始めたきっかけを「お姉ちゃんについて行って『どうしてもやりたい』って言って、始めて」と話し、「京都から大阪まで毎日（通った）」と幼少期からダンスを習っていたと語った。腹筋が6個に割れるほど熱中していたという話から、スタジオからは「モモちゃんは練習熱心ですか？」と今のモモのダンスについて質問が。するとJEONGYEON（ジョンヨン）が「え〜」と少々間を開け、「練習をしなくてもうまくできる天性の才能の持ち主」と絶賛した。
一方、メンバーの直してほしいところを聞かれたモモは、「ジョンヨンちゃんがメンバーに怒ることが多いです」と絶賛されたジョンヨンの名前を出した。「自分の気分で怒ることもある」「結構怖い」と明かすと、NAYEON（ナヨン）も「全員がジョンヨンちゃんに1回は怒られたことがあります」と明かし、メンバーの中では共通の話題なんだとか。またTZUYU（ツウィ）も「そのおかげで韓国語のことわざを覚えた」と明かした。趣味を聞かれる場面では、ジョンヨン本人が「私は怒ること」とボケを入れ、スタジオのメンバーを笑わせていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】TWICEモモ、タイトドレスから美背中大胆披露
◆TWICEジョンヨン、モモのダンスセンス絶賛
この日、日本のバラエティ番組に初めてTWICEが全員揃って登場。モモはダンスを始めたきっかけを「お姉ちゃんについて行って『どうしてもやりたい』って言って、始めて」と話し、「京都から大阪まで毎日（通った）」と幼少期からダンスを習っていたと語った。腹筋が6個に割れるほど熱中していたという話から、スタジオからは「モモちゃんは練習熱心ですか？」と今のモモのダンスについて質問が。するとJEONGYEON（ジョンヨン）が「え〜」と少々間を開け、「練習をしなくてもうまくできる天性の才能の持ち主」と絶賛した。
◆TWICEモモ、ジョンヨンの直してほしいこととは
一方、メンバーの直してほしいところを聞かれたモモは、「ジョンヨンちゃんがメンバーに怒ることが多いです」と絶賛されたジョンヨンの名前を出した。「自分の気分で怒ることもある」「結構怖い」と明かすと、NAYEON（ナヨン）も「全員がジョンヨンちゃんに1回は怒られたことがあります」と明かし、メンバーの中では共通の話題なんだとか。またTZUYU（ツウィ）も「そのおかげで韓国語のことわざを覚えた」と明かした。趣味を聞かれる場面では、ジョンヨン本人が「私は怒ること」とボケを入れ、スタジオのメンバーを笑わせていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】