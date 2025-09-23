秋分の日は東日本と北日本で晴れ間の出ている所が多く、広く行楽日和となっています。西日本や沖縄は雨の降る所があり、局地的に雨脚の強まる所がある見込みです。

移動性の高気圧に覆われて、東日本や北日本は晴れ間が広がっています。午後も東日本はやや雲の広がる所がありますが、広く晴れて行楽日和になるでしょう。

湿った空気の影響で西日本は雲が広がり、午後も雨の降る所がありそうです。九州南部は局地的に雨脚の強まる所もある見込みです。

また、沖縄の先島諸島も台風18号周辺の湿った空気の影響で雨の降る所がありそうです。うねりを伴った高波や強風にも十分ご注意ください。

最高気温は西日本や東日本で27℃から28℃くらいの所が多いでしょう。北日本は23℃から25℃くらいの所が多く、カラッとして過ごしやすい所が多くなりそうです。

火曜日の各地の予想最高気温です。

札幌 :23℃ 釧路 :21℃

青森 :25℃ 盛岡 :24℃

仙台 :24℃ 新潟 :27℃

長野 :24℃ 金沢 :27℃

名古屋:28℃ 東京 :27℃

大阪 :29℃ 岡山 :25℃

広島 :25℃ 松江 :27℃

高知 :28℃ 福岡 :29℃

鹿児島:31℃ 那覇 :33℃

この先、西日本や沖縄の一部の地域以外では朝晩は涼しく感じられる所が多くなるでしょう。昼間は半袖で過ごせても、朝晩は羽織るものが必要な気温になる日も多くなってきそうです。季節の変わり目で気温の変化が大きくなるため、体調を崩さないようにお気をつけください。