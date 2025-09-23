Number_iの平野紫耀さんが、自身のインスタグラムを更新。新曲「Numbers Ur Zone」のMV撮影時のオフショット写真を公開しました。



【写真を見る】【 平野紫耀 】 「Numbers Ur Zone オフショット載せます」 新曲MVの撮影現場を公開 日差し差し込む室内から屋外プールまで多彩なロケ





平野さんは、「Numbers Ur Zone オフショット載せます」とコメントし、MV撮影の裏側を垣間見ることができる貴重な写真が9枚掲載されています。







平野さんの投稿からは、明るい日差しが差し込む室内や屋外でのさまざまな撮影シーンが確認できます。特に目を引くのは、大きな窓から緑豊かな景色が見える広々とした部屋での撮影風景です。この部屋では、平野さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人がリラックスした雰囲気の中でさまざまなポーズを取っている様子が写されています。







室内の撮影現場も公開されており、3人がベッドの上でくつろぐ姿が捉えられています。岸さんは立ち上がって腕を組み、平野さんはベッドに座って笑顔を浮かべ、神宮寺さんは後方でリラックスしている様子が写っています。







別のカットでは、2人がベッドに横たわり、その間にカメラが設置されている場面も。神宮寺さんはバンダナを巻いて背を向け、平野さんは赤く染めた髪で手を頭の後ろで組み、リラックスした表情を見せています。





屋外での撮影シーンも紹介されており、3人がプールへ飛び込もうとしている瞬間や、門の前に立つシーンなど、多彩なロケーションでの撮影が行われたことが分かります。







また、大きな窓の前で3人がダンスをしているシルエットが写されています。逆光によって輪郭だけが浮かび上がる演出で、軽快な動きを見せる様子が捉えられています。







この投稿に、「Number_i×サングラスは最強だわ 流石にかっこよすぎる」「3人の笑顔が見れて幸せ」「紫耀くんたくさんオフショット見せてくれてありがとう」「オフショ大好物。金払うからもっと見たいです」などの声が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】