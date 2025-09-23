桂新堂の炙り焼き総選挙2025！あなたの推しを選んで豪華賞品をゲット♡

2025年10月1日（水）から、桂新堂の人気えびせんべい『炙り焼き』のNo.1を決める「炙り焼き総選挙2025」がスタート！エントリーされた9種の炙り焼きから、あなたの“推し”を選んで投票すると、豪華賞品が当たるチャンスも。さらに、全9種類が楽しめる限定セットも販売中。全国の桂新堂店舗やオンラインショップで、あなたのお気に入りを見つけて、投票してみましょう！

9種類の炙り焼きから“推し”を選ぼう！

今回の「炙り焼き総選挙2025」には、個性豊かな9種類の炙り焼きがエントリー。

香ばしさがたまらない「赤えび炙り焼き」、優しい甘さの「甘えび炙り焼き」、アーモンドとの絶妙なコンビネーションが楽しめる「えびアーモンド」など、どれも魅力的で食べたくなるものばかり。

さらに、「EBISENパクチー」や「EBISEN激辛カレー」など、クセのある味も揃っていて、投票が楽しみになりますよ！

限定セットで全9種類を食べ比べ！

【赤えび炙り焼き】

【甘えび炙り焼き】

【えびアーモンド】

【ぼたんえび炙り焼き】

【芝えび炙り焼き】

【桜えび煎餅】

【EBISENパクチー】

【EBISENごま担々】

【EBISEN激辛カレー】

炙り焼き総選挙に投票する前に、全9種類の味を楽しめる限定セットが登場！

「9袋入1,080円（税込）」で、赤えび炙り焼きから激辛カレーまで、一度に9種類を食べ比べできるチャンスです。これを食べれば、あなたの“推し”炙り焼きが決まること間違いなし！

販売は2025年10月1日（水）より、桂新堂売場やオンラインショップでスタートしますので、お見逃しなく。

投票で豪華プレゼントが当たるチャンス

投票に参加すると、豪華なプレゼントが当たるチャンスも！「＃炙り焼き総選挙2025」をつけてInstagramやX（旧Twitter）に投稿すれば、抽選で30名様に素敵な賞品が贈られます。

A賞の「国産活き車えび25尾」や、B賞の炙り焼きセット（9種・51袋入）、C賞の「海老まぶし膳」ペアお食事券など、どれも魅力的な賞品。

ぜひ、お気に入りの炙り焼きで投稿して、豪華賞品を手に入れましょう♪

炙り焼き総選挙2025を楽しんで

2025年10月1日から開催の『炙り焼き総選挙2025』に参加して、あなたの“推し”炙り焼きを選んで投票しましょう！

全9種類の美味しい炙り焼きを食べ比べできる限定セットも販売中。投票すると、豪華プレゼントが当たるチャンスも！あなたのお気に入りを見つけて、参加してみてくださいね。

美味しいえびせんべいを楽しんで、素敵な賞品をゲットしましょう！