ÈþÎØÌÀ¹¨ ¡Ö¿Í¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¸«¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÁÛÁüÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¡Ú2025Ç¯¾åÈ¾´ü¥Ù¥¹¥È¡Û
2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê1·î¡Á6·î¡Ë¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¤â¤Î¤«¤é¡¢¤¤¤ÞÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤¡Ö¥Ù¥¹¥Èµ»ö¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯3·î10Æü¡Ë¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö²Î¼ê¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÈþÎØÌÀ¹¨¤µ¤ó¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´¤ò¾È¤é¤¹¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È½ñ¤ò¤ªÂ£¤ê¤¹¤ë¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù¤Ë¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡ÖÈþÎØÌÀ¹¨¤Î¤´¤¤²¤ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¡££³·î¹æ¤Î½ñ¤Ï¡Ö¤¤¤¿¤ï¤ê¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈþÎØ¤µ¤ó¤Î½ñ¡Û¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¤«¤ó¤¸¤ë¡Ö¤¤¤¿¤ï¤ê¡×
* * * * * * *
¡Ô¤¤¤¿¤ï¤ê¡Õ¤Ë¤ÏÁÛÁüÎÏ¤¬É¬Í×
¤¤¤¿¤ï¤ê¤È¤Ï¡¢¿Í¤Î¶ìÏ«¤äÈá¤·¤ß¤ò»¡¤·¤Æ¡¢¤ä¤µ¤·¤¯°Ö¤á¤ë¤³¤È¡£¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤Î¿´¤ÇÀÜ¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢²¿¤ò»×¤¤Çº¤ß¡¢¤Ê¤¼¤Ä¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÌµÍý¤ä¤êÊ¹¤½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¸ÀÆ°¤ä¾õ¶·¡¢µ¤ÇÛ¤«¤é»¡¤·¡¢¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×¤Èµ¤¤òÇÛ¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¤¤¿¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£
¿Í¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¸«¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÁÛÁüÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¡¢ÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤Î·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Áê¼ê¤¬¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿´¶¾ð¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢º£¡¢¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤«¡¢¤ª¤Î¤º¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤È¤º¤±¤º¤±¤ÈÁê¼ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÊ¬¤±Æþ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¿¤ï¤ê¤ÎÀº¿À¤ËÈ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ìµ¿À·Ð¤ÊÂÖÅÙ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤Î½ý¤ò¹¤²¤¿¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²¿¤â¸À¤ï¤º¤¿¤À¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¡£Áê¼ê¤¬ÏÃ¤¹µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤³¤Á¤é¤«¤é¤Ï²¿¤âÊ¹¤«¤º¡¢Èþ¤·¤¤²»³Ú¤¬Î®¤ì¤ëÉô²°¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÃã¤È¤ª²Û»Ò¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¡¼¡¼¤½¤ó¤Ê¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤Î¤¤¤¿¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁÛÁüÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¾å¼Á¤ÊËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢±Ç²è¤ä¼Çµï¤ò´Ñ¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ë¤Î¤âÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤Ç¤¤ëÊª¤´¤È¤ÎÎÌ¤Ï¤¿¤«¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±ÉÍÜ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óµÛ¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤Î¿´¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¿´¤Î±ÉÍÜ¤ò½½Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÁüÎÏ¤òÍÜ¤¤¡¢¤¤¤¿¤ï¤ê¤Î¿´¤ò°é¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
