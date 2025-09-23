デートや家族・友人とのお祝いに、自分へのごほうびに。ちょっと贅沢したいランチにおすすめのお店を、食の専門家たちが紹介する連載『ごほうびランチ』。今回紹介するお店は、東京・渋谷にあるアジアンレストラン「Night Market」です。（撮影：上田佳代子）

【写真】三種のソースで味変も楽しめる「カオマンガイ」は1600円

ハーブやスパイスが香るモダンアジアン

店名の《ナイト マーケット》とは、タイやベトナムなど東南アジア各地で行われている夜市のこと。その熱気に満ちた高揚感を味わえるアジアンレストランが、ここ「Night Market」。この7月、渋谷にオープンしたばかりのニューフェイスだ。

木の温もりが伝わってくるナチュラルな空間でいただくのは、現代風にアレンジしたモダンアジアン料理の数々。

フレンチの名店「レフェルヴェソンス」出身の内藤千博シェフが編みだす一皿一皿は、現地のテイストを残しつつ、洗練された味わいが魅力だ。

なかでもべトナムの麺料理「フォー」は、内藤シェフ渾身の逸品。ランチでは3種のフォーを楽しめるが、初めてならば定番の「クラシック節のフォー」がおすすめ。

クラシック音楽を聴かせながらカビ付けした本枯れ節を、鶏ガラスープに加えた出汁が実に美味。鰹の旨みと風味によって味に奥行きが生まれ、深い余韻をもたらしている。

麺も内藤シェフが試食を重ね、選び抜いたもの。もちもちとしていながらコシのある食感は、スープとのバランスも上々だ。



「Night Market」店内写真

Night Market（ないと まーけっと）（東京・渋谷／アジアン料理）



●住所：東京都渋谷区渋谷2-6-6 COERU渋谷イースト1階

●電話：03・6433・5516

●営業時間：11：30〜14：30（L.O.14：00）、17：30〜23：00（L.O.21：00） 月曜・その他不定休

●メニュー：昼／フォー1200円〜、カオマンガイ1600円のほか、3000円のコース

夜／アラカルト ※ディナーのみサービス料別

●アクセス：JR渋谷駅より徒歩8分、東京メトロ表参道駅より徒歩7分

●公式サイト：https://nightmarket.tokyo/