美容の世界は日進月歩。若い頃に覚えたスキンケアやメイク法などを、何十年も変えずに続けていてはもったいない。大人ならではの美容法を見直してみませんか（イラスト：なめきみほ）

Q.髪がパサつきます。どうすれば、つやと潤いのある髪になるの？

大人の女性って、マットな質感が好きですよね。肌だけじゃなく髪も」。ある日、若い人からそう言われ、思わず苦笑いしてしまいました。

確かに、パリコレなどでは、モデルの髪にパウダーをまぶし、あえてマットな質感を演出することがあるけれど、私たちのそれはまったく別。「マットにしようとしなくてもマットになっちゃうのよ」と苦笑いで答え、君たちも大人になればわかるよ、と心の中でつぶやいたものです。

マットとは、光沢やつやのない落ち着いた質感のこと。モードの世界では、そんな質感がクールでカッコよく見えるのだと思います。

けれど私たちの場合は、髪の表面にあるキューティクルが不揃いになって光を反射しにくくなっているだけ。顔の皮膚と同様、頭皮の状態も変化し、ハリのある髪が生えにくくなっているのも一因です。

そして、髪につやがなくなると、とたんに疲れて老けた感じになってしまうのが困りもの。髪は《顔の額縁》とはよくいったもので、顔立ちや表情まで暗く沈んだ印象に見せてしまいます。

そんな不本意なマット感を回避するため、まず気をつけたいのが、頭皮ケアができるシャンプーとコンディショナーを選ぶこと。

頭皮は髪で覆われているため気づきにくいけれど、顔と同様、乾燥し硬くなっているはず。わざわざ頭皮ケアの時間をとらなくても、シャンプー時に、指の腹でゆっくりまんべんなくマッサージするだけでも血流がアップ。特に、うなじの上やこめかみは、イタ気持ちいいくらいの圧でほぐすようにして。

アウトバスには、ぜひオイルを活用しましょう。髪が湿った状態で、ほんの1〜2滴を手のひらにとり、両手をこすり合わせて薄く伸ばしたら毛先を中心につけます。つやも出るし、紫外線やドライヤーの熱による乾燥ダメージも防げるので一石二鳥。

また、ブラッシングをして髪の表面の乱れたキューティクルを磨き上げるようにするのもおすすめ。頭皮のマッサージにもなるので、いいことずくめです。

髪は、一度生えたら自力では回復しない、言うなれば《代謝をしない細胞》。頭皮マッサージでこれから生えてくる髪を丈夫にしながら、今ある髪にオイルで栄養を与えつつ、ブラッシングで磨き上げれば、つやのある若々しい印象はきっと手に入れられます。

髪のつや出し＆若見せに

とにかく使ってみて！の厳選3品

微弱な電子を帯びた水が、頭皮をほぐしてつやを復元

●エレクトロン シンクロシャンプー ファムFOR SCALP（ヘアシャンプー） 300mL 3300円、同シンクロトリートメント（ヘアトリートメント） 180g 2640円／GMコーポレーション

電子を豊富に含んだ活性電子水TMをベースに配合。年齢とともに硬くなりがちな頭皮をほぐして巡りをよくする、頭皮と髪のエイジングケア。髪の立ち上がりに勢いが出て、なめらかで若々しいつや髪に整う

香りのいい植物オイルでつやに満ちた丈夫な髪に

●THREE エッセンシャルセンツ トリートメントヘア オイル 30mL 3960円／THREE

ストレスと頭皮や髪との相関関係を考えたシリーズのヘアオイルには、国産ベルガモット精油をはじめとする植物オイルがたっぷり。リッチなテクスチャーながら、湿り気のある髪に伸ばすとしなやかにフィット。やわらかなハーバルフローラルの香りが広がって、髪が毛先までしっとり

ワンストロークで髪の表面を磨き上げて整える大人必携のブラシ

●リファエールブラシ ローズゴールド 3800円／MTG

髪を傷めることなく絡まりをときほぐす「ほぐしピン」と、髪表面のみを磨き上げる「みがきピン」を3段構造で配置。ただすーっとすべらせるだけで、広い範囲を“面”に整えるため、つやのあるふっくらとしたまとまりのいい仕上がりに。丸みのあるフォルム、持ちやすいくびれのある柄なので手も疲れない

※記事内の商品価格はすべて税込です