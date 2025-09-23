Î®¹Ô¤Î¼ÂÂÖ¤¬¤Ä¤«¤ß¤Å¤é¤¤¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ÎÀµÂÎ¤ò¡¢Îò»ËÅª¡¦¼Ò²ñÅª´ÑÅÀ¤«¤éÉ³²ò¤¯¡ª
¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤È¤Ïü¥¤Ï¤ß½Ð¤¹ü¥¤â¤Î¡£ ÌÌÇò¤¤Ì£¤äÀ½Ë¡¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¤Ë¤Ï·Ý½Ñ¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤ ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ó¡¼¥ë¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë²½ÓÉ§»á
°û¿©Å¹¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡£10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¸ÄÀË¤«¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢Ì¥ÎÏ¤äÆ°¸þ¤òÊ¸¾Ï¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë²½ÓÉ§»á¤Ë¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Î¸½¾õ¤ä³Ú¤·¤ßÊý¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Ø¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ëÆþÌç °û¤ß¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤ë¥Ó¡¼¥ë¶È³¦¤È¼Ò²ñ¡Ù
¡½¡½Áá¤¯¤«¤é¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
²¡¡¤Þ¤º¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ÎÊ¸²½¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¡¢À¤³¦¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡¢Ê¬ÎàË¡¤âÇ§¼±¤Î»ÅÊý¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ÏÌó1Ëü¸®¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Î¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¡Ê¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤½ê¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ó¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¿ôÎÌ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤Ï13¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÍ¢Æþ¸µ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¿·¤·¤¤¤â¤Î¡¢É¾È½¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡½¡½ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤ÏµÒ´ÑÅª¤ÊÅý·×¤¬¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÃÈñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¹¤Þ¤ê»Ï¤á¡¢¾ÃÈñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇÂ¤¤é¤ì¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆóÈÖÀù¤¸¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤È¤Ï²¿¤«¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥¥ì¤¬¤¢¤ë¡¢¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¤¬ÆüËÜÅª¤Ê¥Ó¡¼¥ë¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉ¾²Á¼´¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÆüËÜ¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤òÂ¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆüËÜ¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡©
²¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï½£¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¼ò¤ÎÈÎÇä¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤Ë¡Î§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¶¦Æ±ÂÎ¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤Î·Ð±Ä¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´é¤Î¸«¤¨¤ë¡¢Áê¸ßÉÞ½õ¤Î´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤¬³ØÀ¸¤Î¤¿¤á¤Î¾©³Ø¶â¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î³èÆ°»ñ¶â¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Î¥³¥é¥Ü¥Ó¡¼¥ë¤òÂ¤¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¶¿ÅÚ°¦¤¬¶¯¤¯¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¼òÎàÀ½Â¤ÌÈµö¤ò¼è¤ë¤È¤¤ËÆ±»þ¤ËÄÌ¿®ÈÎÇä¼òÎà¾®Çä¶ÈÌÈµö¤â¿½ÀÁ¤·Î¾Êý¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÁ´¹ñ¤ËÈÎÇä¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤¬Â¸Â³¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
ÍÌ¾¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¸¶»ºÃÏ¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿Âç¼ê¥Ó¡¼¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¹©¾ì¤ÇÂçÎÌÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ÏÂ¤¤ê¼ê¤È¾ì½ê¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È°û¤ß¼ê¤¬¿®ÍÑ¤·¤¿¾å¤Ç°û¤à¤â¤Î¤Î¤Ï¤º¤À¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤«¤éÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡¢Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï½Å¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
²¡¡GU¤È¤«¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÉþ¤¬ÆüËÜ°Ê³°¤Î¹ñ¤ÇÂ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤·¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÂ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÄñ¹³´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ÎÃÍÃÊ´¶¤Ï¤½¤ÎÃæ´Ö¤Ç¡¢1ËÜ1000±ß°Ê¾å¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¥Ó¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¤¤¤±¤É¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ä¥ï¥¤¥ó¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÃÍÃÊ¤â°Â¤¤¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¥¢¥Õ¥©¡¼¥À¥Ö¥ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡Ê¹âµé´¶¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢´èÄ¥¤ì¤ÐÇã¤¨¤ë²Á³ÊÂÓ¤Î¤â¤Î¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¸»ºÃÏ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
²¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¡¼¥ë¤Î·Á¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥ë¡¼¥ë¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜ¤È¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Î³µÇ°¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤Ê¤â¤Î¡¢¥·¡¼¥É¥ë¤ä¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤È¶èÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤é¤¨¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤ÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢·Ý½Ñ¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ó¡¼¥ë¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½°û¤à¤È¤¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
²¡¡Ä¾´¶Åª¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤«¡¢¤Þ¤º¤¤¤«¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤É¤³¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤«¤È¤«¡¢¾úÂ¤²È¤¬¤É¤³¤Î¾úÂ¤½ê¤Î½Ð¿È¤Ç²¿¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢¡Ö°ÌÃÖ¤Å¤±¡×¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Åú¤¨¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ï½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ¬ÎàË¡¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Ï´ûÂ¸¤Î²ÁÃÍÂÎ·Ï¤«¤é°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½½é¿´¼Ô¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë³Ú¤·¤á¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
²¡¡³ÆÃÏ¤Î¥Ó¡¼¥ëº×¤ê¡¢¸Ä¿Í·Ð±Ä¤Î¥Ó¥¢¥Ñ¥Ö¡¢³¹¤Î¼ò²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Ö¥ª¥¹¥¹¥á¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê°û¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÁ°¤Ë°û¤ó¤À¤Î¤ÈÆ±¤¸´¶¤¸¤Î¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¡Öº£Æü¤Ï£³ÇÕ°û¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î´õË¾¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌÌÅÝ¤Ç¤âÂÐ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½½é¿´¼Ô¤¬¥Ð¡¼¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¯»×¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²¡¡¸Ä¿Í·Ð±Ä¤Ç¥Ñ¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ò¹¤á¤¿¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²¿¿Í¤«¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤ÆÉ¾²Á¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÏÌµ°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Ï¤Ï¤ß½Ð¤¹¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢½øÎó¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¶ì¤¤¤Í¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Ï½Â¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È°û¤ó¤À´¶ÁÛ¤òÆ±¹Ô¼Ô¤È¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÈÂ¾¿Í¤ÎÉ¾²Á¤ò»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÌÌÅÝ¤¯¤µ¤µ¤ÎÃæ¤ËÌÌÇò¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤é¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡©
²¡¡°û¤ß¼ê¤ÏÂ¤¤ê¼ê¤ò¿À³Ê²½¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Î°Õ¿Þ¤äÈþ°Õ¼±¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤Î¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î°û¤ßÊý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¤¤ê¼ê¤Î¸À¤¦ÎÉ¤µ¤È¤Ï°ã¤¦ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¿·¤¿¤ÊÊ¸Ì®¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢°û¤ß¼ê¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£²¿¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¡£¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¹¥¤¾¡¼ê¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ü² ½ÓÉ§
1980Ç¯ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£CRAFT DRINKSÂåÉ½¡£ËÌÊÆ¥Ó¡¼¥ë¥é¥¤¥¿¡¼ÁÈ¹ç¤ÎÆüËÜ¿Í½é¤ÎÀµ²ñ°÷¡£¼òÎà¤ä¥Ó¡¼¥ëµ¡´ï¤ÎÈÎÇä¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤äZINE¡¢¡ØÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Ç¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ò¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡¢³¤³°¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¹É®¡£Âç³Ø±¡¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¹ÖµÁ¡¢¥Ó¡¼¥ëÉÊÉ¾²ñ¿³ºº°÷¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¤Ê¤É¤âÌ³¤á¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥ï¥ó¥¦¥§¥¤ÍÆ´ï¡Ö¥¡¼¥±¥°¡×¤òÆüËÜ¤Ë¾Ò²ð¡£¥¦¥¤¥¹¥¡¼Ã®½ÏÀ®¥Ó¡¼¥ë¤â¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿
¢£¡Ø¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ëÆþÌç¡¡°û¤ß¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤ë¥Ó¡¼¥ë¶È³¦¤È¼Ò²ñ¡Ù
³ÑÀî¿·½ñ¡¡1056±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤È¤Ï²¿¤«¡¢¡ÖÃÏ¥Ó¡¼¥ë¡×¤È¤Î°ã¤¤¡¢À½Ë¡¤äÀÇ¶â¤Ê¤É¤Î¥Ó¡¼¥ë»º¶È¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡¢È¯¾Í¤ÎÃÏ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÀ®Î©²áÄø¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ëÊ¸²½¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÁª¤ÓÊý¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤ä¿´¹½¤¨¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ò¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°°û¤ßÊª¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¥Ó¥¢¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¼Ò²ñ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤â¾Ï¤ò³ä¤¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Î¸½¾õ¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ø¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ëÆþÌç °û¤ß¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤ë¥Ó¡¼¥ë¶È³¦¤È¼Ò²ñ¡Ù³ÑÀî¿·½ñ¡¡1056±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ãç±§º´¤æ¤ê¡¡»£±Æ¡¿º´¡¹ÌÚÎ¤ºÚ