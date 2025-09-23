強い紫外線、エアコンによる乾燥、過剰な皮脂、睡眠不足に栄養不良……。過酷な夏を乗り越えた肌は、目には見えなくてもダメージが蓄積しています。秋の入り口で小さな変化を見逃さず、肌疲れを《ボヤ》のうちに消火することがその後のエイジングをスローダウンさせる近道になるのです（撮影：小川 剛取材・文：片岡えり）

肌内部の炎症を抑えてエイジングにブレーキを

高温多湿の夏に、ぐったりしているのは体だけではありません。実は肌も消耗し、疲れています。夏に受けるダメージと初秋に意識したい回復ケアについて、皮膚科医の山崎まいこ先生に伺いました。

「ダメージを与える一番の要因は、紫外線です。洗濯物を干したり、短時間の外出をしたり、室内の窓際にいるだけで紫外線は肌に降り注ぎ、日傘や日焼け止めアイテムでも完全には防げません。赤みやヒリヒリ感がなくても、肌の内側で微弱な炎症が起きて、活性酸素も発生。肌の酸化が進んでいると考えましょう」（山崎先生。以下同）

目に見えない微弱炎症や酸化を放置するとどうなるのでしょうか。

「メラニンの生成やコラーゲン、エラスチンの分解が促され、シミ、くすみ、シワ、たるみなどの肌老化が加速。また、バリア機能が乱れて、乾燥し刺激を受けやすくなり、ターンオーバー（肌の生まれ変わり）も滞りがちに。最初は小さな火種でも、放っておくと周りに燃え広がり老化細胞が増えてしまいます」

内側にダメージを抱えた肌に、刺激の強い化粧品や攻めのエイジングケアを投入するのは逆効果。

「急がば回れ。まずは肌を落ち着かせ、抗酸化成分配合のアイテムを取り入れましょう。それだけで透明感やハリ、ツヤが戻るはずです」

ほかにも、初秋に行いたいリカバリーケアがあるそうです。

「紫外線から肌を守るために角質が厚くなっているので、不要な角質を穏やかに取り去ること。毛穴が目立たなくなり、シミを防ぐ効果も期待できます。また、夏は保湿の手抜きや栄養の偏りで、肌の内側が脱水傾向に。集中的に潤いを補うと同時に、肉・魚・卵・豆腐などのタンパク質や亜鉛、マグネシウムをしっかり摂取し、潤いを生み出す力を高めたいものです」



サプリメントで手軽に栄養補給

１：ソイプロビューティ シナモン味 200g ￥3,780／ハリウッド化粧品

大豆たんぱくを使った100%植物ベースのプロテイン。モリンガ葉やアサイー、ウコンもプラス。水やミルクに溶かすと美味しいチャイのよう。

２：TAKAKO STYLE The Zn BeautyMix 90錠 ￥6,480／松倉クリニック代官山

美容皮膚科医が開発。不足すると肌荒れやバリア機能の低下、抜け毛を招く亜鉛に、ビタミンCや銅、セレンをプラスし吸収率アップ。

３：マグリポ 10g×30本 ￥8,610／オーガニックサイエンス

体に吸収されにくいマグネシウムを、日本で初めてリポソーム化。ゆず果汁やグレープフルーツ果汁など原材料はすべて天然由来。美肌や安眠にも。

肌内部の炎症を鎮静し根本から元気に

夏を乗り切った肌は、内側に目に見えない火種を抱えています。

「夏に乾燥を感じたり疲れて見えたりしていたら、微弱炎症が起きている可能性大。炎症はエイジングの原因になり、悪化すれば本格的な敏感肌になりかねないので、早めの対応を。抗炎症成分のほか、刺激が少なく保湿できるナイアシンアミドやセラミド配合のスキンケアで肌を鎮静し、回復を促しましょう」

１：カネボウクリーム イン デイII〈 医薬部外品〉 40g￥9,350／カネボウインターナショナルDiv.

胎児を守る胎脂に着想を得た独自成分で、昼の外的ダメージから肌を保護。Wの有効成分で肌荒れも予防。ツヤ肌仕上げ。

２：iniksセンシティブ シールドバリア オイルクリームN〈 医薬部外品〉 25g ￥3,960／マルホ

とろけてなじみべたつきを残さない。抗炎症成分のほか、アミノ酸、高純度ワセリンで敏感肌を癒やし、潤いをキープ。

３：モイスチャライジングセラム 50mL ￥4,620／エトヴォス

美容液と乳液の効果を1本に。高濃度な5種のヒト型セラミド、アミノ酸、ヒアルロン酸がたっぷり。すっと浸透し、刺激や乾燥を感じる肌を立て直す。

４：TSUDA COSMETICS リペアセラムローション 130mL￥5,940／ドクター津田コスメラボ

皮膚科医が開発。3種のヒアルロン酸、セラミド、アラントインで抗酸化、抗炎症、密度アップ。痩せて薄くなった肌がふっくら柔らかく。

５：リペアモイストローション 120mL ￥4,928／ヴァーチェ

復活の木エキスなどの植物成分、保湿成分エクトイン、ヒト型セラミド配合で潤いを長時間抱え、バリア機能もサポートする。低刺激で、酸化、糖化もケア。

６：キュレル潤浸保湿 泡美容液〈医薬部外品〉120g ￥3,850（編集部調べ）／花王

乾燥、ざらつき、くすみが気になる敏感肌に。セラミド機能成分と炭酸を含む濃密泡が密着し、すばやく浸透。肌荒れを防ぎなめらかに。

※記事内の商品価格はすべて税込です