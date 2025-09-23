¶õÁ°¤Î¡Ö¥°¥ß¡×¥Ð¥Ö¥ë¤ò¥¥ß¤â³ú¤ßÄù¤á¤í¡ª¡¡º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥á¤ÎÈÎÇä¶â³Û¤òÈ´¤¤¤¿¡ª
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï1138²¯±ß¤ËÅþÃ£¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ÏÇ¯´Ö200¡Á300¼ïÎà¡ª º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥á¤ÎÈÎÇä¶â³Û¤òÈ´¤¤¤¿¡ª
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤É¤ó¤É¤ó³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ß¤ÎÃª¡£Ç¯´Ö200¤«¤é300¼ïÎà¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡ª¡¡¤³¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë¤Ù¤¯¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ¤ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Ç¯É½¤Ê¤É¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ"¥°¥ß"¤ÎÃÎ¼±¤ò¹¤²¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¡ÚÉ½¡Û¥°¥ß¹¥¤¤ÈÅú¤¨¤¿20Âå¤«¤é40Âå¤Î²ñ¼Ò°÷ÃËÀ155¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¹¥¤¤Ê¥°¥ß¥Ù¥¹¥È15¡×
¢£º£¤Î¥°¥ß¥Ð¥Ö¥ë¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿!?
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Ä¤¤¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥°¥ß¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï1138²¯±ß¤ËÃ£¤·¡¢º£Ç¯¤Î¾åÈ¾´ü¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¥¢¥á¤ÎÈÎÇä¶â³Û¤òÈ´¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¡¢¥°¥ß¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
°ìÂç¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òµ¯¤³¤¹¥°¥ß¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¥°¥ß¶¨²ñ²ñÄ¹¤Î¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ª
¡½¡½ºÇ¶á¤ÏÇ¯´Ö200¡Á300¼ïÎà¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ëº£·î¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿·ºî¤¬½Ð¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡©
¡Ö9·î3Æü¤Ï¥°¥ß»Ô¾ì¤¬ºÇ¤âÊ¨¤Î©¤Ä¡Ø¥°¥ß¤ÎÆü¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢8·îºÇ½ª½µ¤À¤±¤Ç15¼ïÎà°Ê¾å¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬½Ð¤Æ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥°¥ß¤Ï´ðËÜÅª¤Ë1¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇäÎÌ¤¬¾¯¿ô¤Ç¡¢ºòº£¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ë¤è¤êÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤â·ã¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢È¯Çä¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¸¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥ß¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡½¡½²áµîºÇÂçµé¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë»Ô¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¥Ö¡¼¥à¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¡Ö2020Ç¯º¢¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤·¤¿ASMRÆ°²è¡Ê±ÇÁü¤È²»¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î´¶³Ð¤ò»É·ã¤¹¤ëÆ°²è¡Ë¤È¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ç¥â¥Á¥â¥Á¿©´¶¤Î¡ØÃÏµå¥°¥ß¡Ù¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÇúÈ¯Åª¤Êà¥Ð¥ºá¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬º£¤Î¥Ö¡¼¥à¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
22Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¿å¥°¥ß¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¥°¥ß¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬µÞ³ÈÂç¡£¤½¤Î¸å¡¢¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¡Ø¶õµ¤¥°¥ß¡Ù¤ä¡¢Â¸ºß¤·¤Ê¤¤²ÌÊª¤ò¥°¥ß²½¤·¤¿¡Ø¶õÁÛ²Ì¼Â¡Ù¤Ê¤É¡¢Ì£¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¥°¥ß¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢24Ç¯º¢¤«¤é¤Ï¡Ø¥·¥ã¥ê¥Ã¡Ù¡Ø¥â¥Ë¥Ã¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ëµ¼²»¤òÍÑ¤¤¡¢à¿·¿©´¶á¤Î¿¨¤ì¹þ¤ß¤Ç¥Ò¥¤ò¤Ä¤¯¤ë¥°¥ß¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¤Ï¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿´¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¥°¥ß¥Ö¡¼¥à¤Î²Ð¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Â¿ÍÍ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Íµ¤¤Î¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ö°ÂÄêÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥É¿©´¶¤Î¥°¥ß¤Ç¤¹¡£º£¤«¤é100Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¡¢À¤³¦½é¤Î¥°¥ß¡Ø¥Ï¥ê¥Ü¡¼¡Ù¤¬¥É¥¤¥Ä¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥ê¥Ü¡¼¤Ï»Ò¶¡¤Î³ú¤àÎÏ¤ò°é¤Æ¤ëÌÜÅª¤Çºî¤é¤ì¤¿¤ª²Û»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥É¿©´¶¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Îò»Ë¤ÎÄ¹¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢º£¤Ç¤â¥Ï¡¼¥É¥°¥ß¤ò¹¥¤à¿Í¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£23Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Ä¶¥Ï¡¼¥É¤Ê¡ØÇ¦¼Ô¤á¤· Å´¤Î³»¡Ù¤ÏÈ¯Çä¸å¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤Û¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ê¤ê¹Å¤¤¥°¥ß¤¬Ê¬¸ü¤¤Åü°á¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»õ±þ¤¨¤¬¤¹¤´¤¤¡£Åü°áÆÃÍ¤Î¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿ÁÖ²÷´¶¤Î¤¢¤ë¿©´¶¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÇ¦¼Ô¤á¤· Å´¤Î³»¡×¡ÊUHAÌ£³ÐÅü¡Ë172±ß¡¡2023Ç¯¤ÎÈ¯Çä¸å¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤«¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¾Ã¤¨¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ï¡¼¥É¥°¥ß¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡Ö¡Ø¥Ú¥¿¥°¡¼¥°¥ß¡Ù¤Ï¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥°¥ß¤Ï¥¼¥é¥Á¥ó¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¹Å¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬Ì£¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¥Ú¥¿¥°¡¼¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹Å¤¤¤Î¤ËÌ£¤¬Ç»¸ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£³ú¤à¤Û¤É¤Ë¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¸ýÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½µÕ¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥°¥ß¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¡©
¡Ö¡Ø¥â¥Ã¥Á¥å¡Ù¤È¤¤¤¦½À¤é¤«¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥°¥ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÃæ¤Ë¥¸¥å¥ì¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç½À¤é¤«¤µ¤ò½Ð¤¹¥°¥ß¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Ã¥Á¥å¤Ï¥¸¥å¥ì¤ò»È¤ï¤º¡¢³ëÌß¤Ê¤É¤Î¡Ø¤¯¤º¡Ù¤ò¸¶ÎÁ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¥°¥ß¼«ÂÎ¤ò½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÂ²Û»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¾åÉÊ¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥°¥ß¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¥â¥Ã¥Á¥å¡×¡ÊUHAÌ£³ÐÅü¡Ë154±ß¡¡µÈÌîËÜ³ë¤ò¸¶ÎÁ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤ÆÏÂ²Û»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¿©´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÄÁ¤·¤¤ºàÎÁ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥ß¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥¤¥Á²¡¤·¤Ï¥°¥ß¤ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥°¥ß¤Ã¤Á¤ç¡Ù¤Ç¤¹¡£¥Á¥ç¥³¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥°¥ß¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÃæ¤Î¥°¥ß¤¬¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥¨¡¼¥ë¥°¥ß¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥¨¡¼¥ë¥°¥ß¡Ù¤È¤ÏJAÁ´ÇÀ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥°¥ß¤Ç¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÌ¾»º²ÌÊª¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É°ìÈÌÎ®ÄÌ¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤²ÌÊª¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â²ÌÊª¼«ÂÎ¤Ï¤È¤Æ¤â¹âÉÊ¼Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Ì½Á¤ÎÌ£¤¬Ç»¤¯¡¢¥Á¥ç¥³¤Î´Å¤µ¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥ß¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÄêÈÖ¥°¥ß¤Ç¤Ï¤É¤ì¤¬¿Íµ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖºòÇ¯30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¤Ä¤Ö¥°¥ß¡Ù¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ø¤Ä¤Ö¥°¥ßPREMIUM¡Ù¤Ï²Ì½Á¤¬2²óÅº²Ã¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç»¸ü¤Ê²Ì¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ä¤Ö¥°¥ßPREMIUMÇ»¸ü¤Ö¤É¤¦¡Ù¤Ï3¼ïÎà¤Î¥Ö¥É¥¦ÉÊ¼ï¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥½¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ö¤Ä¤Ö¥°¥ßPREMIUM Ç»¸ü¤Ö¤É¤¦¡×¡Ê½ÕÆü°æÀ½²Û¡Ë213±ß¡¡ºòÇ¯30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àÈÇ¡£²Ì½Á¤¬Â¿¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½ÃËÀ¤¬¿©¤Ù¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥°¥ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¡Ø¥¿¥Õ¥°¥ß¡Ù¤Ï¿¿¤Ã¹õ¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯ÂåÀÊÌÌä¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø½¸Ãæ¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¥°¥ß¥Ö¥é¥ó¥ÉNo1¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µ¡¼¥Áµ¡¹½¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å»öÃæ¤Ë¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ÃËÀ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥°¥ß¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤í¹¥°õ¾Ý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ²¡¹¤È¹¥¤¤Ê¥°¥ß¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£1000±ß°Ê¾å¤Î¹âµé¥°¥ß¤âÅÐ¾ì
¡½¡½¼ê·Ú¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¹âµé¥°¥ß¤âÂ³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡©
¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤è¤¯Çä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥³¥í¥í¡Ù¤Î¹âµéÈÇ¤Ç¡Øcororo¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âçºå¤ÎºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤«¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¥³¥í¥í¤è¤ê¤â¤Ò¤È²ó¤êÂç¤¤¯¡¢Ãæ¤Ë²ÌÆù¤äÎ³¥¼¥ê¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ìÔÂô´¶¡£8Î³Æþ¤ê¤Ç1È¢648±ß¡£¸ÄÊñÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼êÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÈ¯¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥á¡¼¥«¡¼¡ØPAPABUBBLE¡Ê¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì¡Ë¡Ù¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¡Ø¥Ñ¥Ö¥ì¥Ã¥Ä¡Ù¤â¹âµé¥°¥ß¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¡£¤Ò¤ÈÎ³¤¬Âç¤¤¯¡¢1È¢9Î³Æþ¤ê¤Ç1400±ß¤È¤«¤Ê¤ê¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¥°¥ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Ñ¥Ö¥ì¥Ã¥Ä¡×9¸ÄÆþ¤ê¡ÊPAPABUBBLE¡Ë1400±ß¡¡¥¹¥Ú¥¤¥óÈ¯¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¹âµé¥°¥ß
¡½¡½¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¼êÅÚ»º¤ËÅ¬¤·¤¿¥°¥ß¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÅìµþ±Ø¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ë¥«¥ó¥í¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¡Ø¥Ò¥È¥Ä¥Ö¥«¥ó¥í¡Ù¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥°¥ß¥Ã¥Ä¥§¥ë¡Ù¤Ï¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤ËºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¾Æ¤²Û»Ò¤Î¥×¥ì¥Ã¥Ä¥§¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥°¥ß¡£
ÃÏµå¥°¥ß¤ÈÆ±ÍÍ¤ËASMRÆ°²è¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Çä¤ì¤¹¤®¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃÂêÀ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥Ð¥º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥é¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥á¥µ¡¼¥¸¥å¡¦¥É¡¦¥í¡¼¥º¡Ù¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Ó¥¸¥å¡¦¥É¡¦¥í¡¼¥º¡Ù¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£¥°¥ß¤¬²Ö¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¡¼¥±¤äÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤Û¤«¡¢Âç´ÝÅìµþÅ¹¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¥°¥ß¥Ã¥Ä¥§¥ëBOX¡×12¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ê¥Ò¥È¥Ä¥Ö¥«¥ó¥í¡Ë2000±ß¡¡Åìµþ±Ø¤ä¸¶½É¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê
¡Ö¥Ó¥¸¥å¡¦¥É¡¦¥í¡¼¥º¡×6ËÜ¥Ö¡¼¥±¡Ê¥á¥µ¡¼¥¸¥å¡¦¥É¡¦¥í¡¼¥º¡Ë2779±ß¡¡Âç´ÝÅìµþÅ¹¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£ËÜ¿ô¤Ï1ËÜ¤«¤éÁª¤Ù¤ë
¡½¡½¿Ê²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥°¥ß»Ô¾ì¡£º£¸å¤Ï¤É¤ó¤Ê¥°¥ß¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¥·¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¿©´¶¤Î¥°¥ß¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¥°¥ß¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËºÇ¤âÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¼²»¤¬¡Ø¥·¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥°¥ß¤Ï¡Ø¥â¥Á¥â¥Á¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¥°¥ß¤Î¿©´¶¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¶½Ì£¤ò°ú¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ò¤È¸ý¤Ë¥·¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¶¥é¥á¡¢Åü°á¡¢¥°¥ß¤ÎÃæ¤Ë¥·¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¤Î²¿¤«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥°¥ß¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤¿¤«¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë²Û»Ò¤ÈÉî¤é¤º¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï!?
¡ö¥³¥ó¥Ó¥ËÈÎÇä¤Î¥°¥ß¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½µ¥×¥ìÄ´¤Ù¤Î¼ÂÀª²Á³Ê¤Ç¤¹
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÅÏÊÕ¤¢¤ê¤µ