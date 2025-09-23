±Ç²è¡ØÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëÀµµÁ¡Ù¤¬¤¢¤Ö¤ê½Ð¤¹ÑÍºá¤Î¹½Â¤
±Ç²è¡ØÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëÀµµÁ¡Ù¡£¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ã»Ò¾É¸õ·²¡×¤Î¿¿¼Â¤ò¡ÖÊÛ¸î»Î½Ð¿È¤ÎÊóÆ»µ¼Ô¡×¤¬ÄÉ¤Ã¤¿ÌäÂêºî¡ª
2010Ç¯Âå¡¢ÆýÍÄ»ù¤Ø¤ÎµÔÂÔ¤ò¼¨¤¹¡ÖÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ã»Ò¾É¸õ·²¡×¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊóÆ»¤Î±¢¤Ç°å³ØÅªº¬µò¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤«¤é¡¢¸åÆüÂ¿¤¯¤ÎºÛÈ½¤¬µÕÅ¾Ìµºá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÀµµÁ¡¢¿¿¼Â¡¢»ÊË¡¤Î°Ç¡¢ÊóÆ»ÀÕÇ¤......Â¿¤¯¤ÎÌäÂê¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¾×·â¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëÀµµÁ¡Ù¡£¤½¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÛ¸î»Î½Ð¿È¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÊóÆ»µ¼Ô¡¦¾åÅÄÂçÊå»á¤¬¡¢8Ç¯´Ö¤ËµÚ¤ÖÆ®¤¤¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊóÆ»µ¼Ô¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¾åÅÄÂçÊå»á
¢£¤ï¤º¤«0.2¡ó¤ÎÌµ¼Â¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ëÆñ¤·¤µ
¡Ö°ì²ó¡Ø¤³¤¤¤Ä¹õ¤Ê¤ó¤ä¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Çò¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤ä¤È»×¤¦¡×
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëÀµµÁ¡Ù¤ÏÑÍºá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆü¾ï¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¿Í¡¹¤È¡¢ÊÛ¸î»Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä°Û¿§¤ÎÊóÆ»µ¼Ô¡¦¾åÅÄÂçÊå»á¤Î8Ç¯´Ö¤ËµÚ¤ÖÆ®¤¤¤ÎµÏ¿¤À¡£
ËÁÆ¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ï»àË´¤·¤¿ºÊ¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÏ¢¤ì»Ò¤Ø¤ÎµÔÂÔ»à¤òµ¿¤ï¤ì¡¢5Ç¯È¾¤â¤Î´Ö¡¢Âçºå¹´ÃÖ½ê¤Ë¸ûÎ±¤µ¤ì¤¿º£À¾µ®Âç¡Ê¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë»á¤Î¤â¤Î¡£Èà¤ÏÂçºå¹âºÛ¤ÇµÕÅ¾Ìµºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¾å¹ð¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤âÌµºá¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤ÎÆ®¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤Û¤Ü³Î¼Â¤ËÍºáÈ½·è¤¬²¼¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¤Î·º»ö»ÊË¡¡£¤½¤ÎÍºáÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î99.8¡ó¤À¡£¤ï¤º¤«0.2¡ó¤ÎÌµºá¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ëÆñ¤·¤µ¤ò¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï¹îÌÀ¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¼Ô¤È¤·¤Æ¶î¤±½Ð¤·¤Îº¢¤«¤é¡ÖÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ã»Ò¾É¸õ·²¡ÊShaken Baby Syndrome¡Ë¡×¡¢ÄÌ¾Î¡ÖSBS¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤òÂ³¤±¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆËÜºî¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¾åÅÄ»á¤¬¤½¤ÎÆ®¤¤¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ì¤ë¡£
±Ç²è¡ØÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëÀµµÁ¡Ù¤è¤ê
¢£·º»öÊÛ¸î¤ÎÆ»¤òºÃÀÞ¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¶ÐÌ³¤Ø
¡½¡½ÊÛ¸î»Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Äµ¼Ô¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¸ª½ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤ÈÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¾åÅÄÂçÊå¡Ê°Ê²¼¡¢¾åÅÄ¡Ë¡¡¤ä¤Ï¤êÌµ¼Â¤Îºá¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤òµß¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ë·º»öÊÛ¸î¤Î¸½¾ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ìµºá¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤ÎÊÉ¤¬¸ü¤¹¤®¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤Î°ÍÍê¿Í¤¬Ìµ¼Â¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÍºá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤·º»öÊÛ¸î¤òÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¿¥Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¡£
Äü¤á¤ÆÃøºî¸¢¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤¬´ë¶ÈÆâÊÛ¸î»Î¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç±þÊç¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤ÎË¡Ì³ÉôÌç¤Ç7Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¸å¡¢µ¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ÛÎã¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¾åÅÄ¡¡·º»öÊÛ¸î¤òÄü¤á¤¿¤È¤Ï¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î·º»ö»ÊË¡À©ÅÙ¤Ø¤Î²ûµ¿Åª¤Ê»×¤¤¤Ï¤º¤Ã¤È¿´¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¸¡»¡¤ÏÊÛ¸î»Î¤ËÈæ¤Ù¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÎÌ¤Î¾Úµò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò³«¼¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡£Èï¹ð¿Í¤ËÍÍø¤Ê¾Úµò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¸Î°Õ¤Ë±£¤»¤ë¡£¤À¤«¤é¸¡»¡Â¦¤ÎÉÁ¤¤¤¿Íºá¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¹ç¤¦¾Úµò¤À¤±¤òºÛÈ½½ê¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿À©ÅÙÅª¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÈÑÌå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ëàµ¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«á¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÊóÆ»µ¼Ô¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¾åÅÄÂçÊå»á
¡½¡½´ë¶ÈÆâÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤Ë¡¢ÊóÆ»¤Î¸½¾ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾åÅÄ¡¡¸½¾ì¤Îµ¼Ô¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ËÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ½õ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é»ö·ï¤ò¼èºà¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÊË¡À©ÅÙ¤Î¹½Â¤ÅªÌäÂê¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¼èºà¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô¤Ê¤éÌµ¼Â¤Î¿Í¤òµß¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¼èºà¤·¤ÆÀ©ÅÙ¤ä±¿ÍÑ¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç²ñ¼Ò¤ËÉô½ð°ÛÆ°¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ÛÆ°´ê¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ4Ç¯¤Û¤É¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç37ºÐ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½37ºÐ¤Î¿·¿Íµ¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤âÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾åÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´°Á´¤Ë¥ÉÁÇ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤·¤«¤âÊÛ¸î»Î¤ÇÆ¬¤Ç¤Ã¤«¤Á¤Ê¿Í¤¬µÞ¤ËÍè¤¿¤«¤é¡¢¥Ç¥¹¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¡£¼ã¼ê¤Ï²Ð»ö¤ä»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤é¡Ö¤¹¤°¹Ô¤±¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï°ìÇïÃÖ¤¤¤Æ¤«¤é¡Ö¹Ô¤±¤Þ¤¹¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÊ¸¾Ï¼çÂÎ¤À¤Ã¤¿Æ¬¤ò±ÇÁü¼çÂÎ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤â¼ê´Ö¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Æþ¼Ò8Ç¯ÌÜ¤Ç´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤ÎË¡Ì³Éô¤«¤éÊóÆ»¶É¤Ë°ÛÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¾åÅÄ»á¡£¡Ö¼«¤é´õË¾¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤¶°ÛÆ°¤¬·è¤Þ¤ë¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡×
¢£Ä´ºº¤È¼èºà¤ÇÌµ¼Â¤Ø¤Î³Î¿®¤ò¿¼¤á¤ë
¡½¡½µ¼Ô1Ç¯ÌÜ¤ÇSBS¤Î¼èºà¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ºîÉÊÃæ¡¢¼èºà¤·¤¿ºÛÈ½¤¬¤¹¤Ù¤ÆÌµºá¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤éÌµºá¤Ø¤Î³Î¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾åÅÄ¡¡Åö½é¤«¤éÌµºá¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¸¡»¡¤ÎÎ©¾Ú¤ÏÇö¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ÈÃÇÄê¤¹¤ë´ð½à¤¬Û£Ëæ¤À¤È¡£
µÔÂÔÀìÌç¤Î°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»÷¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¼¡¡¹¤ÈµÔÂÔ¤È·è¤á¤Ä¤±¤é¤ìµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ÇÃÇ´ð½à¤¬ÍÉ¤é¤²¤Ð¡¢Î®¤ì¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ËÜºî¤Î´ð¤È¤Ê¤Ã¤¿´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡Ö¸¡¾Ú¡¦ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ã»Ò¾É¸õ·²¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÊ¸²½Ä£·Ý½Ñº×¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¡½¡½¼èºàÂÐ¾Ý¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÌµ¼Â¤ò³Î¿®¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾åÅÄ¡¡»ö·ï²½¤·¤¿¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¸¡»¡¤¬¡Ö¤³¤ì¤ÏµÔÂÔ¤À¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ëº¬µò¤Ï²¿¤«¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ã»Ò¾É¸õ·²¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë°å¼Ô¤Î¾Ú¸À¤ä¡¢º¬µò¤È¤µ¤ì¤ë°å³ØÊ¸¸¥¤òÄ´¤Ù¤Æ¤â¡¢ÌÀ³Î¤Êº¬µò¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¤½¤Îºî¶È¤ËÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢Åö»ö¼Ô¤È¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¼èºà¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£²È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤¬»Ò¶¡¤ò¤É¤ì¤À¤±°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÆü¾ï²ñÏÃ¤ä²È¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ°å³ØÌÌ¤Ç¤ÎÄ´ºº¤ÈÅö»ö¼Ô¼èºà¤ò½Å¤Í¤ÆÌµ¼Â¤Ø¤Î³Î¿®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°å¼Ô¤Î¸¢°Ò¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿SBSºÛÈ½
¡½¡½¤·¤«¤·¡¢ºÇ½é¤Ë¼èºà¤·¤¿Êì¿Æ¡¦ÀãÃ«¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬°ì¿³¤ÇÍºá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÅÄ¡¡SBSºÛÈ½¤ÎÍºáÎ©¾Ú¤ÎÃì¤Ï°å¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ëº¬µò¤¬¤¢¤ë¤«¤Î¸«¶Ë¤á¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¡£¸¡»¡Â¦¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿°å¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î°å¼Ô¤Ï¸¢°Ò¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤ÏSBS¤È¿ÇÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éµÔÂÔ¤À¡×¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£
¤½¤³¤ËÊÛ¸îÂ¦¤â°å¼Ô¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¡¢°å¼ÔÆ±»Î¤ÎÏÀÁè¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÛÈ½´±¤â°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁÇ¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤Á¤é¤Î¾Ú¸À¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
SBS¸¡¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï·º»öÊÛ¸î¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÌµºá¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë½©ÅÄ¿¿»ÖÊÛ¸î»Î¡Êº¸¤«¤é3¿ÍÌÜ¡Ë¤È·º»öÁÊ¾ÙË¡¤Î¸¦µæ¼Ô¡¦ºûÁÒ¹áÆà»á¡Êº¸Ã¼¡Ë¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿
¡½¡½ºÛÈ½´±¤¬Àµ³Î¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¡£
¾åÅÄ¡¡¼ÂºÝ¡¢¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤Î°ì¿³¤Ï¡¢¡Ö¸¡»¡Â¦¤Î°å¼Ô¤ÏµÔÂÔÊ¬Ìî¤Ë¾Ü¤·¤¤·Ð¸³ËÉÙ¤Ê°å¼Ô¤Ç¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤À¤«¤éµÔÂÔ¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÈ½·èÊ¸¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤Ï°ì¿³¤ÇÍºá¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¨Ìò6Ç¯¤òµá·º¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢È½·è¤ÏÄ¨Ìò3Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¨Ìò·º¤ÎÇ¯¿ô¤òÈ¾Ê¬¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÄÌ¾ï¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£
Íºá¤ÇÄ¨Ìò6Ç¯¤òµá·º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Îã¤¨¤Ð5Ç¯¤È¤«4Ç¯È¾¤Î¼Â·ºÈ½·è¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏºÛÈ½´±¤¬ÁêÅöÌÂ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢µá·º¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤·¤Æ¼¹¹ÔÍ±Í½¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£
¡Öµ¿¤ï¤·¤¤ÏÈ³¤»¤º¡×¤¬´ðËÜ¸¶Â§¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Öµ¿¤ï¤·¤¤Ï¸¡»¡¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤ÆÍºá¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÈ½·è¤¬½Ð¤¿¤È¤¡¢ÀäË¾Åª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê°å¼Ô¤Î¸¢°Ò¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿È½·è¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾åÅÄ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦É¾²Á¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µ¼Ô¤â¿®¤¸¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤«¡©
¡½¡½µÔÂÔ»ö·ï¤ÏÈó¾ï¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¼Ô¤È¤·¤Æ¼èºà»þ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¾åÅÄ¡¡°ìÈÖ¤ÏÅö»ö¼Ô¤È¤Î´Ø·¸À¤Ç¤¹¤Í¡£»ö·ï¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÂáÊáÊóÆ»¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸þ¤³¤¦¤«¤é¸«¤¿¤é¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï²Ã³²Â¦¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¿®Íê¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¿®ÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÔÂÔ¤òµ¿¤ï¤ì¤¿ÀÖºåÍ§¾¼»á¡£¤½¤Î¸å¤ÎÌµºáÈ½·è¤Ç¡¢ºÛÈ½Ä¹¤Ï¡Ö5Ç¯Í¾¤ê¤Î²ÈÂ²¤Î¶ìÇº¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿
¡½¡½ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Öµ¼Ô¤â¿®¤¸¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¼«¿È¤Î¼èºà¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼«Ìä¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ëÏÀ¤Ï½Ð¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¾åÅÄ¡¡¤Þ¤À¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢º£¤¢¤¨¤Æ¿½¤·¾å¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÖÍÉ¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¡×¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊýÅª¤Ë·è¤á¤Ä¤±¤º¡¢¿®¤¸¤ë¾ìÌÌ¤Èµ¿¤¦¾ìÌÌ¡¢Î¾Êý¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ê¤¬¤é¼èºà¤¹¤ë¡£
±Ç²è¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤Ï»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¤ÈÂáÊáÊóÆ»¸å¤Î¾õ¶·¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÊó¤¸¤Ê¤¤¡£ÂáÊá¤Ë¤Ï´Ø¿´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤ÏÌµ´Ø¿´¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ìµ´Ø¿´¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÖÍÉ¤ì¡×¤¹¤éÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤È¡£
¾åÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£ºÇ½é¤Ë¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÊó¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤Î¸å¤Î¸¡¾Ú¼èºà¤ò¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¸¡¾Ú¼èºà¤Ï¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Èµ¿¤¦¤³¤È¤ÎÎ¾¶Ë¤òÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤ò¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»þ¤Ë¤Ï¼èºàÁê¼ê¤ò¿®¤¸¤Æ¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¿¿Áê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ü¾åÅÄÂçÊå¡Ê¤¦¤¨¤À¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡Ë
1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡½¤Î»¡£2007Ç¯¤Ë»ÊË¡»î¸³¹ç³Ê¸å¡¢09Ç¯¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£¼ÒÆâÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆË¡Ì³¤òÃ´Åö¡£16Ç¯¤ËÊóÆ»¶É¤Ø°ÛÆ°¤·µ¼Ô¤Ë¡£ÂçºåÉÜÀ¯¥¥ã¥Ã¥×¡¦»ÊË¡¥¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¡Ø¥¶¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
¢£±Ç²è¡ØÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëÀµµÁ¡Ù
2010Ç¯Âå¡¢ÆýÍÄ»ù¤ò·ã¤·¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤³¤È¤ÇÇ¾¤¬Â»½ý¤òÉé¤¦¡ÖÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ã»Ò¾É¸õ·²¡×¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¿Æ¤Ê¤É¤¬ÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬Â³½Ð¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬»ö·ï¤òÊóÆ»¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÑÍºá¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú¤·¤è¤¦¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¡£µÔÂÔ¤ò¤Ê¤¯¤¹ÀµµÁ¤ÈÑÍºá¤ò¤Ê¤¯¤¹ÀµµÁ¤Ï·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¤·¡¢¤ä¤¬¤ÆÌµºáÈ½·è¤¬Â³½Ð¤¹¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¡£¥Ý¥ì¥Ý¥ìÅìÃæÌî¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«Ãæ
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Æî¥Ï¥È¥Ð¡¡»£±Æ¡¿ÅÏîµ¤ê¤ª ¡¡Ⓒ2025¥«¥ó¥Æ¥ì
