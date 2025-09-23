『ちいぽけ』ハーフアニバーサリーを記念したポップアップイベント開催へ！

　スマホアプリちいかわぽけっと』（以下、『ちいぽけ』）のハーフアニバーサリーを記念したポップアップイベントが、10月1日（水）〜10月8日（水）の期間、東京・池袋PARCO、愛知・名古屋PARCO、大阪・⼤丸⼼斎橋店で開催される。

【写真】どれもかわいい〜！　オリジナルデザインの各種プレゼント詳細

ちいかわたちのミニパネルも登場

　今回開催されるのは、ナガノによるX発漫画『ちいかわ』を原作とし、“ちいかわたちといつでもどこでも一緒”をコンセプトに作品の世界観を感じられる遊びを詰め合わせたスマートフォンゲームアプリ『ちいぽけ』の、ハーフアニバーサリーを記念した期間限定イベント

　各会場でアプリ画面を提示すると、ハーフアニバーサリーイベントのキービジュアルを使用したオリジナルデザインの「ちいぽけバルーン」がプレゼントされる。

　また、「ちいぽけ缶バッジ」がもらえるスタンプラリーや、指定のハッシュタグを付けてXに投稿すると「ちいぽけクリアカード」がプレゼントされる企画も展開。加えて、期間中はちいかわたちのミニパネルを館内に設置予定だ。

　なお、全日程15時00分までの入場にはオンライン整理券が必要。15時00分以降に予定されるフリー入場も、混雑状況により規制をかける場合があるという。