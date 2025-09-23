フリーアナウンサーの森本晴香（36）が23日までに自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を報告した。

「私事ですがこの度お腹に新しい命を授かりました」と第1子妊娠を報告。「現在は妊娠8ヶ月も後半にさしかかり、日々お腹の中で力強く動く小さな存在に、喜びと不思議さを感じながら過ごしています」とつづった。

「仕事先でお会いできた方々には、お気遣いを頂き、優しい言葉をかけてもらって本当にありがとうございました」と感謝。レギュラー番組はFM徳島「T-Joint」は9月いっぱいまで、四国放送「ゴジカル!」、四国放送「となりのラジオ For Youコーナー」は10月いっぱいまでの出演。「その後は、事務所の後輩アナウンサーたちが番組を温かく繋いでくれることになりました。快くサポートしてくださるスタッフの皆さま、そして力強い仲間に心から感謝しています」と記した。

「そして、日頃から番組を見てくださる、聴いてくださる皆さまの応援が、いつも私の大きな力になっています。本当にありがとうございます」とファンに感謝。「タレント達が自分達らしく輝ける場所を作る！そんな想いをもって立ち上げたSERENO。まだまだ夢なかばです。私自身も母となり、変化を繰り返しながらも、さらにパワーアップしてマイクやカメラの前に戻れる日を楽しみにしています。その時はまた元気にお会いできれば嬉しいです。これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです。どうぞ、宜しくお願いします」と記した。

森本アナは新潟放送、広島ホームテレビ、四国放送、南海放送経て、中国・四国地方を拠点にフリーアナウンサーとして活動。2019年2月に結婚。19年4月には「Announce Office SERENO（アナウンスオフィスセレーノ）」を創業し、代表に就任。22年10月、「株式会社 office SERENO（オフィスセレーノ）」として法人化し、社長に就任している。

現在はラジオではとなりのラジオ For Youコーナー、ラジオ「となりのラジオ For Youコーナー」、テレビでは四国放送「ゴジカル!」にレギュラー出演している。