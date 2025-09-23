【U18日清食品トップリーグ2025 男子】美濃加茂高等学校 67ー80 福岡第一高等学校（9月21日／豊田合成記念体育館 ENTRIO）

【映像】200センチの3年生センター、豪快なスラムダンク

美濃加茂高等学校（岐阜県）の200センチを誇る3年生センター、アブドラ・ムハマドが豪快なダンクシュートを叩き込んだ。

9月21日にU18日清食品トップリーグ2025が行われ、美濃加茂は福岡第一高等学校（福岡県）と対戦し67ー80で敗れた。

28ー24と美濃加茂がリードして迎えた第2クォーターの残り6分、ムハマドのディフェンスリバウンドから攻守が入れ替わる。大城執逢、渡辺陽翔とボールを繋いで行く間に、ムハマドは一気にペイントエリアへ。渡辺からの浮き球のパスを受けると、鋭くドライブして最後は豪快なワンハンドダンクを叩き込んだ。

このシュートにアリーナは大歓声。美濃加茂のベンチも総立ちで迎えると、ムハマドも咆哮しながら感情を爆発させた。

SNSのファンたちは「気持ちいい豪快ダンク！」「いい流れのダンクだったな」「ムハマド、規格外だわ」「留学生のこういうプレーは気持ちいいね」「ディフェンスリバウンドからの速攻！」と盛り上がりを見せている。

ムハマドはこの試合で19分8秒のプレータイムが与えられ、12得点14リバウンドのダブルダブルを達成。3アシスト1スティールのスタッツを残している。

（ABEMA／U18日清食品トップリーグ2025）