◆プロレスリング・ノア「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」（２３日、後楽園ホール）

プロレスリング・ノアは２３日、後楽園ホールで秋の最強戦士決定戦「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」優勝決定戦を開催した。

第４試合後に会場で来年元日に日本武道館でビッグマッチを開催することを発表した。元日の武道館大会は、今年に続き２年連続４回目となる。

今年の元日武道館大会は、ダブルメインイベントでＯＺＡＷＡが清宮海斗を破りＧＨＣヘビー級王座を奪取する衝撃の大会となった。

ＯＺＡＷＡは現在、「Ｎ―１」開幕戦となった９・８後楽園大会の丸藤正道戦で左足のリスフラン靭帯を損傷し欠場中。デビュー記念日となる今月１５日には自身の「Ｘ」で「デビューしてちょうど３年の今日、足の靭帯再建手術をしました。丸藤さん、清宮さん、ＫＥＮＴＡさん、拳王さんを始め、選手皆さん、ファンの皆様、ご迷惑とご心配をおかけして申し訳ありませんでした。因果応報というか、人の悪口を言っている人間はこうなる運命だったのかもしれません。反省します」とポストした。

自らがショックを起こした武道館。来年も元日にリングに立てるのか。カード発表以上にＯＺＡＷＡの動向に注目だ。