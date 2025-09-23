◆プロレスリング・ノア「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」（２３日、後楽園ホール）

プロレスリング・ノアは２３日、後楽園ホールで秋の最強戦士決定戦「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」優勝決定戦を開催した。

第３試合の８人タッグマッチで潮崎豪、藤田和之、モハメド ヨネ、小峠篤司と丸藤正道、清宮海斗、晴斗希、谷口周平が対戦。試合後に突然、「風になれ」が流れると鈴木みのるが登場した。

マイクを持った鈴木は「用事があって来たんじゃねぇんだよ。波風、立てにきたんだよ」と切り出すと「おい、お前だ。藤田」と藤田和之を指名した。

そして「どっちが強ぇか…勝負しないか」と一騎打ちを要求し「俺と藤田和之が試合するんだ。プロレスリング・ノア、大きい舞台を用意しろ」と通告し「いい返事待ってま〜ス」とリングを去った。

バックステージで藤田は「いいよ、いいよ」と受諾。鈴木は「さぁ藤田よ、そしてプロレスリング・ノアよ。俺とアイツの戦いの舞台は、もうすぐそこにあるだろ。大きな舞台が」と不敵にほほ笑むと１０・１１両国国技館を指定し「ぶちのめしてやる」と宣言した。