トウモロコシ畑でチベット族のファッションショー 中国四川省郷城県
2025年9月23日 12時28分
新華社通信
２０日、トウモロコシ畑で行われたファッションショー。（郷城＝新華社記者／江宏景）
【新華社郷城9月23日】中国四川省カンゼ・チベット族自治州郷城県のトウモロコシ畑で20日、チベット族のファッションショーが開かれた。伝統と現代性を兼ね備えた衣装が披露され、会場は地元住民や観光客でにぎわった。
２０日、伝統衣装をまとったチベット族の女性。（組み合わせ写真、郷城＝新華社記者／江宏景）
２０日、ファッションショーで披露されたチベット族女性の伝統衣装。（郷城＝新華社記者／江宏景）
２０日、ファッションショーで披露されたチベット族男性の伝統衣装。（郷城＝新華社記者／江宏景）
２０日、伝統衣装をまとい、頭飾りを着けたチベット族の女性。（郷城＝新華社記者／江宏景）
２０日、伝統衣装をまとい、頭飾りを着けたチベット族の女性。（郷城＝新華社記者／江宏景）
２０日、ファッションショーで披露されたチベット族の伝統衣装。（郷城＝新華社記者／江宏景）
２０日、ファッションショーで披露されたチベット族男性の伝統衣装。（郷城＝新華社記者／江宏景）
２０日、ファッションショーで披露されたチベット族男性の伝統衣装。（郷城＝新華社記者／江宏景）
２０日、ファッションショーで披露されたチベット族男性の伝統衣装。（郷城＝新華社記者／江宏景）
２０日、ファッションショーで披露されたチベット族女性の伝統衣装。（郷城＝新華社記者／江宏景）
２０日、ファッションショーで披露されたチベット族男性の伝統衣装。（郷城＝新華社記者／江宏景）
２０日、ファッションショーで披露されたチベット族男性の伝統衣装。（郷城＝新華社記者／江宏景）
２０日、ファッションショーで披露されたチベット族男性の伝統衣装。（郷城＝新華社記者／江宏景）
２０日、ファッションショーで披露されたチベット族女性の伝統衣装。（郷城＝新華社記者／江宏景）
２０日、ファッションショーで披露されたチベット族女性の伝統衣装。（郷城＝新華社記者／江宏景）
２０日、伝統衣装をまとったチベット族の女性。（郷城＝新華社記者／江宏景）
２０日、ファッションショーで披露されたチベット族男性の伝統衣装。（郷城＝新華社記者／江宏景）
２０日、ファッションショーで披露されたチベット族女性の伝統衣装。（郷城＝新華社記者／江宏景）