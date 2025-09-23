阪神・森下が23日のDeNA戦（横浜）の練習を別メニューで行った。ウォーミングアップを、1人だけ時間をずらすような形でゆっくりと調整した。トレーナー付き添いのもと上半身を入念にストレッチ。打撃練習が始まるタイミングでも1人だけアップの途中で、その後、軽いダッシュなどをした。個別ノックは右翼に就き、強い送球をしなかった。

屋外で打撃練習をせず、室内練習場で打ったとみられる。藤本総合コーチがその様子を見守り、出場の可否を判断したもよう。森下はここまで全試合に出場している。

前日22日のヤクルト戦は元チームメイトの青柳に2打席抑えられ、その後、ベンチに退いた。藤川監督は「これ以上にならないというところで。まあ大丈夫だと思いますけどね」」と語り、無理をさせなかったことを明かした。本人も「まあそんなたいしたことじゃないので。大丈夫です」と無事を強調していた。個所は不明。トレーナーとのウオーミングアップの様子から、上半身に何かしらの異常がある可能性がある。

練習前には、中大の後輩、DeNA石田裕と三塁側ベンチ前でコミュニケーションを取った。