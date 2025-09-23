23日（火）秋分の日は、北日本や東日本で行楽日和。西日本の太平洋側は激しい雷雨にご注意ください。

＜23日（火）の天気＞

北日本や東日本は日差したっぷり、さわやかな秋晴れとなっています。カラッとしているのでお出かけは快適で、洗濯物もよく乾くでしょう。昼間は薄着で過ごせるところも、夜は長袖や羽織るものが必要です。

一方、西日本は湿った空気の影響で雲が多く雨の降っているところがあります。特に九州や四国の太平洋側で雨が強まりやすく、夜は宮崎県で雷を伴って激しく降る見込みです。同じようなところで雨雲が発達して、局地的な大雨になるおそれがあります。

沖縄は台風18号の影響で、強風や高波に注意が必要です。

＜予想最高気温（前日差）＞

札幌 23℃（＋1）

仙台 24℃（-1）

新潟 27℃（＋1）

東京 27℃（±0）

名古屋 28℃（-1）

大阪 29℃（-1）

鳥取 28℃（＋1）

高知 28℃（-3）

福岡 29℃（-1）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

24日（水）にかけて、太平洋側を中心に雨脚が強まる見込みです。25日（木）は前線が通過するため、日本海側でもザッと雨が降りそうです。

26日（金）と27日（土）は晴れて真夏日になるところが多いでしょう。28日（日）〜29日（月）は低気圧が近づいて、雨や風が強まるおそれがあります。

■札幌〜名古屋

北日本や北陸では周期的に荒れた天気になりそうで、25日（木）と28日（日）〜29日（月）に雨・風強まる見込みです。関東や東海は晴れる日が多く、週の後半は気温が高くなるでしょう。引き続き1日の寒暖差にお気をつけください。