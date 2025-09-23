10月13日よりカンテレ・フジテレビ系で放送がスタートする草磲剛主演の月10ドラマ『終幕のロンド ーもう二度と、会えないあなたにー』第1話のあらすじと場面写真が公開された。

参考：“ひとの想い”を背負う穏やかで誠実な草磲剛の表情が 『終幕のロンド』ポスター公開

TVerで『終幕のロンド ーもう二度と、会えないあなたにー』をみる 本作は、遺品整理人である主人公が、遺品整理会社の仲間たちとともに、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていくオリジナルストーリーのヒューマンドラマ。脚本は、草磲が主演を務めた『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』（NHK）の高橋美幸が手がける。

草磲は、商社マンとして忙しく働いていた5年前に妻を亡くした後、遺品から汲み取った故人の想いを遺族に伝える遺品整理人となった鳥飼樹を演じる。

そのほか、中村ゆり、八木莉可子、塩野瑛久、長井短、小澤竜心、石山順征、永瀬矢紘、要潤、国仲涼子、古川雄大、月城かなと、大島蓉子、小柳ルミ子、村上弘明、中村雅俊、風吹ジュンがレギュラーキャストとして出演する。

5年前に妻を亡くした鳥飼樹（草磲剛）は、男手一つで小1の息子を育てるシングルファーザー。磯部豊春（中村雅俊）が社長を務める「Heaven’s messenger」で、遺品整理人として遺品に残された故人の想いを遺族に伝える仕事をしている。

ある日、女性が孤独死した部屋の特殊清掃と遺品整理をすることになった樹は、新入社員の久米ゆずは（八木莉可子）を連れ、遺体痕が残る現場へ。依頼人で10歳のときに捨てられたという故人の息子（吉村界人）は、母親の孤独死を自業自得だと冷たく言い放ち、遺品はすべて処分してほしいと話すが、樹はその部屋で故人の想いが詰まったあるものを見つける。

同じ頃、絵本作家の御厨真琴（中村ゆり）は、大企業・御厨ホールディングスの後継者である夫の利人（要潤）を伴い、自身初となる絵本の出版記念パーティーに出席していた。一見、仲睦まじい夫婦に見える2人だが、多忙な利人は家庭を顧みず、妻が姑から子宝に恵まれないことで嫌味を言われても我関せずと、愛のない結婚生活に真琴の心はすり減る一方だった。

そんななか、生前整理の見積もりのため、清掃会社に勤める鮎川こはる（風吹ジュン）の自宅を訪ねた樹。未婚で産んだ娘が10年前に結婚し、今なお清掃員として働いているこはるだが、最近、余命3カ月の宣告を受けたという。話を聞いた樹は早速部屋を見てまわるが、そこへ事情を知らない娘の真琴が帰ってきて……。

公開された場面写真では、草磲演じる鳥飼樹が自転車に乗っている様子や、中村演じる御厨真琴と要演じる利人がドレスアップした姿な度が切り取られている。

終幕のロンド ーもう二度と、会えないあなたにー

『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』の高橋美幸が脚本を手がけたヒューマンドラマ。遺品整理人である主人公が、遺品整理会社の仲間たちとともに、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく。

TVerで『終幕のロンド ーもう二度と、会えないあなたにー』をみる（文＝リアルサウンド編集部）