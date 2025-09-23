富士通が『WBL Asia 2025』初戦で128－43の大勝…アジア王者を目指し白星スタート

9月23日、中国・広東で開催されている『WBL Asia 2025』で富士通レッドウェーブがアル・ウラ・クラブ（サウジアラビア）と対戦し、128－43で完勝した。

先発に名を連ねたのは、町田瑠唯、宮澤夕貴、林咲希、赤木里帆、藤本愛妃の5人。試合開始から赤木が連続で3Pを沈め、固いデュフェンスからのトランジションバスケで差を広げていく。

第1クォーターから28－6と大量リードを作り、新加入の佐藤華純や4シーズンぶりに復帰を果たした前澤澪をはじめ、山田葵、林真帆などの若手メンバーも積極的に起用。流れを完全に掌握し、最後まで主導権を渡さず128－43で白星発進を切った。

全員が出場を果たした富士通は、宮澤が6本の3ポイントシュートを含む22得点8リバウンド4アシスト、林真帆が22得点5リバウンド、赤木が21得点3リバウンド8アシスト3スティール、町田は無得点に終わったものの11アシストを記録している。

なお、台風の影響で当初の試合日程が変更されており、グループフェーズ第2戦の釜山BNKサム戦は9月26日17時30分開始予定となっている。

【動画】『WBL Asia 2025』アル・ウラ・クラブ戦フルゲーム映像