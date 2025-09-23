ËÙÌ¤±ûÆà¡¢ÉÔÎÑ¥É¥é¥Þ¤Ç¥ー¥Ñー¥½¥ó¤â¡ÖÀäÂÐµö¤»¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¡¡¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤â
¡¡É×¤ò°¦¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔÎÑ¤òÂ³¤±¤ëºÊ¡¦Àé½Õ¡Ê¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡Ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÉÔÎÑ¤µ¤ì¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤âºÊ¤ò°¦¤·Â³¤±¤ëÉ×¡¦ÂóºÈ¡ÊÁ°ÅÄ¸øµ±¡Ë¤Î´Ø·¸¤òÉÁ¤¯¡ÈÉ×ÉØ°¦¥ß¥¹¥Æ¥êー¡É¡Ø´°Á´ÉÔÎÑ ― ±£¤¹Èþ³Ø¡¢Ë½¤¯³Ð¸ç ―¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£9·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè12ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Àé½Õ¤Î4¿ÍÌÜ¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤¬ÂóºÈ¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ë¾®ÅÄè½Çµ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤½¤ó¤Êè½Çµ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëËÙÌ¤±ûÆà¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£è½Çµ¤ÎÌòºî¤ê¤äÉÔÎÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿È¤ÎËÜ²»¡¢ÇµÌÚºä46»þÂå¤«¤é¤Î¤¢¤æ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
ーーÂè12ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¡¢è½Çµ¤¬Àé½Õ¤Î4¿ÍÌÜ¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÙÌ¤±ûÆà¡Ê°Ê²¼¡¢ËÙ¡Ë¡§¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼Â¤ÏºÇ½é¤«¤éÉ½¾ð¤ä¸ÀÆ°¤Ê¤É¤ËºÙ¤«¤¤ÉúÀþ¤¬»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ーーËÙ¤µ¤ó¤Ï»öÁ°¤Ë·ëËö¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç»£±Æ¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËÙ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥É¥é¥Þ¤À¤ÈÂæËÜ¤òºÇ½é¤ËÁ´Éô¤¤¤¿¤À¤«¤º¤Ë»£±ÆÅÓÃæ¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥¿ー¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏºÇ½é¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£è½Çµ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡£
ーーºÇ½é¤Ëè½Çµ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ËÙ¡§ÉÔÎÑ¤â¤Î¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø´°Á´ÉÔÎÑ¡Ù¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë´Ñ¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¥Ç¥£ーÍ×ÁÇ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Å¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢è½Çµ¤Ï°ì¸«¾®°Ëâ¤Ç¡¢¤è¤¯¤¤¤ëÆ±Î½¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¸åÈ¾¤ËÅ¸³«¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ーー¤¤¤ï¤æ¤ë¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤òÆ÷¤ï¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¹¤®¤Æ¤â¥À¥á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤½¤Î±öÇß¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ËÙ¡§Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Àé½Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¸ÀÆ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¤¢¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀé½Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡£Æñ¤·¤¤±öÇß¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ーーËÙ¤µ¤ó¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌòÊÁ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢è½Çµ¤È¤´¼«¿È¤òÈæ¤Ù¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ËÙ¡§¤½¤ì¤¬·ë¹½°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ý¤Ë½Ð¤¹¤È¤³¤í¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ïè½Çµ¤ß¤¿¤¤¤Ë°¦ÕÈ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤Ë¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¤¥áー¥¸¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÇµÌÚºä46»þÂå¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤è¤êÁÇ¤Ë¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¶á¤¤Ìò¤È¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤Ìò¡¢¤É¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬±é¤¸¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ËÙ¡§»ä¤Ï¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤¤Û¤¦¤¬±é¤¸¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£è½Çµ¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë¿Æ¤·¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢ÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¤¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¿Æ¤·¤¯¤Æ¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Á¤ã¤ó¤Èµ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡£ÂóºÈ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥Úー¥¹¤Ë¥°¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯è½Çµ¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡£°¦¸¤¤Ø¤Îµ÷Î¥´¶¤Ï¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥°¥Ã¤È¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ーー¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÈºÇ¿·ÉÔÎÑ¥È¥ê¥Ã¥¯¡É¤â¤¿¤¯¤µ¤óÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÙ¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡ÈÉÔÎÑ¡É¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¸«²ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ËÙ¡§»ä¤Ï·ë¹½¸·¤·¤¯¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÎÑ¤ÏÀäÂÐµö¤»¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÍ§Ã£´Ø·¸¤Ç¤â¡¢¥À¥á¤Ê¤³¤È¤Ï¥À¥á¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡£¤â¤·Í§Ã£¤¬ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤ä¤á¤Ê¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥á¤Ê¤³¤È¤Ï¥À¥á¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤â°¦¤À¤·¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬²æËý¤·¤ÆÍ§¿Í´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ÔÆ°¤òÂº½Å¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÀ¿¼Â¤Ê¹ÔÆ°¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
ーー¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
ËÙ¡§¿ÍÀ¸¤ÏÃ»¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¹¤°¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ーー¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤ÏÀÎ¤«¤é¡©
ËÙ¡§´ðËÜÅª¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÐ¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡Ö¿ÍÀ¸¤ÏÃ»¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¤¬¤É¤ó¤É¤ó²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇÊª»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¹ÔÆ°¤âÁ°¤è¤êÁá¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーÇµÌÚºä46»þÂå¤«¤é¡Ø¥Û¥Ã¥È¥®¥ß¥Ã¥¯ ¥¬ー¥ë¥ßー¥Ä¥Üー¥¤¡Ù¤Ê¤É¤ÇÇÐÍ¥¶È¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â´¶È¤·¤Æ¤«¤é4Ç¯¡¢¤ª¼Çµï¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËÙ¡§Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇµÌÚºä»þÂå¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Î³èÆ°¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢ÇµÌÚºä46¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤¤¤Ä¤Ä¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ëÆÃ¼ì¤ÊÊýË¡¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÌò¼Ô¤¬¥á¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬°ì¤Ä¸º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡£¤è¤êÌò¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î·Ð¸³¤â¥¥ã¥ê¥¢¤Ë³è¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ÏÂç¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÙ¡§Ä¾¶á¤ÎºîÉÊ¤Ç¸À¤¦¤È±Ç²è¡Ø°ä½ñ¡¢¸ø³«¡£¡Ù¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î·Ð¸³¤¬³è¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£ÇµÌÚºä46¤Ë¤¤¤¿º¢¤Î¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤½¤³¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤È¤Î³ëÆ£¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤È¶á¤¯¤Æ¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·Ð¸³¤¬¤¹¤´¤¯³è¤¤¿¤Ê¤È¡£Åö»þ¤Ï²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤êÈá¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿·Ð¸³¤â¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶³´¿¼¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤É¤óÄì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤â¡¢É¬¤º¤É¤³¤«¤ÇÊó¤ï¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£ËÜÅö¤Ë²¿»ö¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¤¿¤·¤«¤ËÇµÌÚºä46»þÂå¤ÎËÙ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
ËÙ¡§¸¦µæÀ¸¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¥»¥ó¥¿ー¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï°ÛÎã¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤â¤½¤¦¤Ç¡£É¬Í×°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸ÉÆÈ´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ëº£¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーº£¸å¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÌò¼ÔÁü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÙ¡§¡ØËÜÆü¤âÀäÂÎÀäÌ¿¡£¡Ù¤È¤¤¤¦½Ä·¿¥·¥çー¥È¥³¥ó¥È¤òÄê´üÅª¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¥Ç¥£ー¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÏÎ¦¾åÉô¤Ç¡¢±¿Æ°¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥³¥á¥Ç¥£¤Ï»ä¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥áー¥¸¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ーー¡Ø´°Á´ÉÔÎÑ¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÙ¡§è½Çµ¤Á¤ã¤ó¤¬´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¥·ー¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤Î¤È¤¤Ë¤·¤«»£¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ä¼«¿È¤â¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ìò¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áµÜÀîæÆ¡Ë