ドンナルンマがヤシン・トロフィー受賞! 若手版バロンドールはヤマルが獲得
2025年のバロンドール授賞式が22日にパリで開催され、パリSGに所属するフランス代表FWウスマン・デンベレのバロンドール初受賞のほか、各賞の受賞者も発表された。
パリSGがUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)初制覇を含む4冠を達成した2024-25シーズン。クラブ・オブ・ザ・イヤーには同クラブが選ばれ、今月2日にマンチェスター・シティへ移籍したイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマがヤシン・トロフィー、ルイス・エンリケ監督がクライフ・トロフィーを獲得した。
また、若手版バロンドールと呼ばれるコパ・トロフィーには、バルセロナのスペイン代表FWラミネ・ヤマルが選出。同選手はバロンドールの最終ランキングで2位だった。
以下、各賞の受賞者
▽バロンドール(世界年間最優秀選手)
ウスマン・デンベレ(フランス/パリSG)
▽コパ・トロフィー(21歳以下の世界年間最優秀選手)
ラミネ・ヤマル(スペイン/バルセロナ)
▽クライフ・トロフィー(世界年間最優秀監督)
ルイス・エンリケ(スペイン/パリSG)
▽ヤシン・トロフィー(世界年間最優秀GK)
ジャンルイジ・ドンナルンマ(イタリア/パリSG→マンチェスター・C)
▽ゲルト・ミュラー・トロフィー(世界年間最多得点選手)
ビクトル・ギェケレシュ(スウェーデン/スポルティング→アーセナル)
▽クラブ・オブ・ザ・イヤー(最優秀クラブ)
パリSG(フランス)
