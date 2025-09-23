　2025年のバロンドール授賞式が22日にパリで開催され、パリSGに所属するフランス代表FWウスマン・デンベレのバロンドール初受賞のほか、各賞の受賞者も発表された。

　パリSGがUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)初制覇を含む4冠を達成した2024-25シーズン。クラブ・オブ・ザ・イヤーには同クラブが選ばれ、今月2日にマンチェスター・シティへ移籍したイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマがヤシン・トロフィー、ルイス・エンリケ監督がクライフ・トロフィーを獲得した。

　また、若手版バロンドールと呼ばれるコパ・トロフィーには、バルセロナのスペイン代表FWラミネ・ヤマルが選出。同選手はバロンドールの最終ランキングで2位だった。

以下、各賞の受賞者

▽バロンドール(世界年間最優秀選手)

ウスマン・デンベレ(フランス/パリSG)

▽コパ・トロフィー(21歳以下の世界年間最優秀選手)

ラミネ・ヤマル(スペイン/バルセロナ)

▽クライフ・トロフィー(世界年間最優秀監督)

ルイス・エンリケ(スペイン/パリSG)

▽ヤシン・トロフィー(世界年間最優秀GK)

ジャンルイジ・ドンナルンマ(イタリア/パリSG→マンチェスター・C)

▽ゲルト・ミュラー・トロフィー(世界年間最多得点選手)

ビクトル・ギェケレシュ(スウェーデン/スポルティング→アーセナル)

▽クラブ・オブ・ザ・イヤー(最優秀クラブ)

パリSG(フランス)