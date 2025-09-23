元BiSHのセントチヒロ・チッチ（年齢非公表）が23日、都内での初写真集「千尋」（講談社）の発売記念イベントを行った。念願だった写真集に「想像以上に楽しい撮影だった。誇らしい作品ができて幸せ」とかみしめた。

一回限りの人生を形として残したいという思いから自らの思いを込めた作品。「自分が生きた証として写真集を世に残せたことが幸せ」とニッコリ。2月中旬に約1週間、ベトナムのホーチミンで撮影を敢行。「数少ない訪れたことのある国の中で大好きな場所。アジアとフランスの空気が混在している不思議な場所ですごくすてきな空間」と話した。

今作では自分の体と向き合い、大胆なバックショットにも挑戦。グループ時代は大きく露出することも少なかっただけに「初めて体と向き合って、女性としてベストの状態を残したかった。一緒に作っていたチームの皆さんがプロフェッショナルで飛び込むことができた」と明かす。

そんな大胆な露出のために体作りや食事制限も初めて挑戦。「3カ月くらい向き合いました！体脂肪率が10％落ちて、すごいびっくりしました」と驚きの収穫も得た。

グループは解散から2年が経ち、6人がそれぞれの道を歩み始めている。「活動していた頃は、BiSHが自分の人生だと思っていた。でもいまはそれぞれ歩いている姿をみて、BiSHは実家みたいな感覚」と振り返った。

最後に「グループ時代は目まぐるしく活動してきて休めることに向き合ってなかった。いまはお休みに何をするか考えて、楽しくかわいいおばあちゃんになることを目標に心も体も健康に生きてます！」とアピール。世界に「らぶ」を届けるために活動しているチッチの中には「らぶ」があふれていた。