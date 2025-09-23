元・宝塚歌劇団宙組トップスターで俳優の真風涼帆さんが、公式ファンクラブサイトを更新。第1子出産を報告しました。

【写真を見る】【元宝塚・真風涼帆】第1子出産を報告「ますます成長していけるよう歩んでまいります」





真風さんは【ご報告】と題し、「ファンクラブの皆さまには以前より妊娠のご報告をさせていただいておりましたが、このたび無事に新しい命を迎えることができましたことをご報告申し上げます」と、第1子出産を明かしました。









続けて、「母子ともに健康で、あたたかな愛に包まれながら新しい生活をスタートしております」と、近況を伝え、「人生の新しいステージを迎え、ひとりの母としても、また表現者としても、これからますます成長していけるよう歩んでまいります」と、母となった決意を記しています。









そして、「これまでと変わらず真風涼帆を見守り、支えていただけましたら幸いです。これからも皆さまと共に、喜びや感動を分かち合えるような活動を続けていければと思っております」と、ファンに呼びかけました。









夫で俳優の勝矢晋章さんも自身のインスタグラムで第1子誕生について触れ、「まだまだ暑さが残る秋を目前に私は父親になりました」と、喜びのコメント。真風さんに対して、「頑張って産んでくれたお嫁ちゃんにも感謝です『ありがとう』」と、感謝を伝え、「生まれてきてくれて本当にありがとう」と、産まれたばかりの我が子への思いを綴りました。









去年9月、真風さんと、勝矢さんはそれぞれ公式サイトで「共に過ごした日々の中、魂の感性が共感し結婚に至りました」と、報告していました。



