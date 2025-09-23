Å·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ëÃË½÷³Æ16¥Áー¥à¤¬¤Ä¤¤¤Ë·èÄê¡ª¡¡
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ JVAÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥é¥¦¥ó¥É¤¬9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Áー¥à¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡4·î¤«¤é7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥¦¥ó¥É¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥Áー¥à¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥é¥¦¥ó¥É¤Ï9·î¤Ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É½Ð¾ì¸¢¤ò³Æ¥Áー¥à¤¬Áè¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÃË½÷³Æ16¥Áー¥à¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥é¥¦¥ó¥É¤Ç·èÄê¤·¤¿ÃË½÷³Æ16¥Áー¥à¤Ëºò¥·ー¥º¥ó¤ÎSV.LEAGUE¤Î¥Áー¥à¤ò²Ã¤¨¡¢ÃË»Ò¤Ï26¥Áー¥à¡¢½÷»Ò¤Ï30¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£Âè1½µ¤Ï12·î11Æü～14Æü¤ËÅìµþÂÎ°é´Û¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¡¢Âè2½µ¤Ï12·î20Æü¡¢21Æü¤ËÉðÂ¢Ìî¤Î¿¹Áí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥é¥¶¡ÊÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÂåÉ½¥Áー¥à¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£ËÌ³¤Æ»
ÃË»Ò¡¿ËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º
½÷»Ò¡¿¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹ËÌ³¤Æ»
¢£ÅìËÌ¡¡
ÃË»Ò¡¿ÅìËÌ¹â¹»¡ÊµÜ¾ë¡Ë
½÷»Ò¡¿¸ÅÀî³Ø±à¹â¹»¡ÊµÜ¾ë¡Ë
¢£´ØÅì¡¡
ÃË»Ò¡¿Áá°ðÅÄÂç³Ø¡ÊÅìµþ¡Ë¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¡Ê°ñ¾ë¡Ë¡¢¥ì―¥ô¥£¥¹ÆÊÌÚ¡ÊÆÊÌÚ¡Ë¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSun GAIA¡Ê°ñ¾ë¡Ë
½÷»Ò¡¿ÌÀ³¤Âç³Ø¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡¢ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¡ÊÅìµþ¡Ë¡¢Åì³¤Âç³Ø¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë
¢£ËÌ¿®±Û
ÃË»Ò¡¿Ä¹ÌîGaRons¡ÊÄ¹Ìî¡Ë
½÷»Ò¡¿¿®½£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¢¥êー¥º¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¡¢¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¡Ê¿·³ã¡Ë
¢£Åì³¤
ÃË»Ò¡¿¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¡Ê»°½Å¡Ë¡¢¥¢¥¤¥·¥ó¥Æ¥£¥ë¥Þー¥ìÊËÆî¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
½÷»Ò¡¿¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¡ÊÀÅ²¬¡Ë¡¢JA¤®¤Õ¥ê¥ª¥ìー¥Ê¡Ê´ôÉì¡Ë
¢£¶áµ¦
ÃË»Ò¡¿¶áµ¦Âç³Ø¡ÊÂçºå¡Ë¡¢µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¡ÊµþÅÔ¡Ë¡¢Âçºå»º¶ÈÂç³Ø¡ÊÂçºå¡Ë
½÷»Ò¡¿¶âÍö²ñ¹â¹»¡ÊÂçºå¡Ë¡¢´ØÀ¾Âç³Ø¡ÊÂçºå¡Ë
¢£Ãæ¹ñ
ÃË»Ò¡¿Ê¡»³Ê¿À®Âç³Ø¡Ê¹Åç¡Ë
½÷»Ò¡¿¹Åç¥ª¥¤¥éー¥º¡Ê¹Åç¡Ë
¢£»Í¹ñ
ÃË»Ò¡¿GRiNSHAMO KAGAWA¡Ê¹áÀî¡Ë
½÷»Ò¡¿CLUB EHIME¡Ê°¦É²¡Ë
¢£¶å½£
ÃË»Ò¡¿ÄÃÀ¾¹â¹»¡Ê·§ËÜ¡Ë¡¢Ê¡²¬Âç³Ø¡ÊÊ¡²¬¡Ë
½÷»Ò¡¿¥Õ ¥© ¥ì¥¹¥È¥êー¥ô¥º·§ËÜ¡Ê·§ËÜ¡Ë¡¢¥«¥Î¥¢¥é¥¦¥ì¥¢ー¥ºÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢Ê¡²¬Âç³Ø¡ÊÊ¡²¬¡Ë