10月3日（金）深夜24時12分放送スタート！主演・橋本将生（timelesz）　『ひと夏の共犯者』主題歌はtimeleszの「Limited Nights」！EDはカメレオン・ライム・ウーピーパイの「Give in」に決定！！

テレ東では、10月3日（金）から、ドラマ24「ひと夏の共犯者」（毎週金曜深夜24時12分～）を放送します。

原作は、「財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～」（テレ東）、「ディアマイベイビー～私があなたを支配するまで～」（テレ東）に続く、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画。

「最愛の推しは、殺人犯かもしれない…。」大学生の主人公・岩井巧巳が、推しのアイドル・片桐澪との夢のような同居生活を送るうちに、彼女の中にはもう1つの人格「眞希」がいることに気が付く…。巧巳は裏の顔である眞希に惹かれるようになり、彼女のために全てを捧げ“共犯”となる道を選ぶ。「最愛の推し」を守るため、自らの手を汚しながらも墜ちていく男の逃避行ラブサスペンスを連続ドラマ化します。

主人公の岩井巧巳役を橋本将⽣(timelesz)、2つの人格を持つヒロイン・片桐澪／眞希役を恒松祐里が務めます。さらに、澪の失踪に関連した事件を追う刑事役・塔堂雅也役に萩原聖人、塔堂の部下で、熱意あふれる刑事・三宅圭吾役に柾木玲弥、アイドルグループ・AMELのメンバー・天瀬愛衣那役を演じるのは、永瀬莉子。巧巳に淡い恋心を抱く幼馴染・千種モナ役を石川瑠華、巧巳の大学の友人で、AMELの熱心なファン・水川翔太役を丈太郎といった、バラエティー豊かなキャスト陣が名を連ねます。

そしてこの度、“幻の愛”に溺れていく本作を彩る主題歌とエンディングが、解禁となります！

主題歌は、主人公・岩井巧巳を演じる橋本将生が所属するグループtimeleszが歌う「Limited Nights」に決定！

本作の主題歌に決定した timeleszの「Limited Nights」 は、危うくも美しいひと夏の煌めきと葛藤を歌った歌謡テイストのラブソング。「人は誰しも孤独だからこそ、ダメだとわかっていても溺れてしまう」という刹那的な感情と、その中でこそ生まれる純粋な感情の二面性を描いた歌詞、さらに交わるはずのない二人の幻想的かつスリリングな物語にリンクしたサウンドが、ドラマ『ひと夏の共犯者』の世界観と強く響き合う一曲となっています。

エンディングは、感情の揺れや日常の不安を切実に歌い上げることで、同世代の若者から熱い共感を得るボーカル・Chi-によるソロユニット・カメレオン・ライム・ウーピーパイの「Give in」。胸の奥に潜む矛盾や葛藤をすくい上げる旋律が物語のラストに重なり、言葉では語り尽くせない切なさと背徳感をより鮮烈に浮かび上がらせます。本編のラストに響くことで、ただの恋愛では終わらない「逃避行ラブサスペンス」の危うさと儚さを深く印象づけます。

“最愛の推し”を守ろうとする巧巳の決意と、澪の裏に潜む眞希の存在。その狭間で揺れる物語を異なる角度から描き出し、本作をさらにドラマチックに盛り上げます！

主題歌/ timelesz

【プロフィール】

timelesz（タイムレス）は「時を超えて愛され続ける存在でありたい」という思いを込めて名付けられた、8人組男性アイドルグループ。

2024～25年にはNetflix で世界各国に配信され、ブームを巻き起こした新メンバーオーディション企画「timelesz project -AUDITION-」を実施し、応募総数約1万9千件の中から5名が選出。従来のメンバーと合わせ、現在は8人体制で活動を展開。歌とダンスを中心に幅広い音楽表現に挑戦しながら、俳優業やバラエティなど個々の活動でも存在感を発揮。進化し続けるパフォーマンスで、幅広い世代から注目を集める今最も勢いのあるグループ。

【橋本将⽣（timelesz）コメント】

デモの段階で「Limited Nights」を聴いたとき、サスペンスラブストーリーであるドラマとマッチした楽曲で、ドキドキさせるイントロからとても好きでした。主人公の巧巳がヒロインに抱く感情と、この曲に出てくる歌詞がリンクしているところもあり、より解像度を上げてレコーディングに臨むことが出来ました。また、「ひと夏の共犯者」の主題歌をtimeleszが担当させていただけると聞いたとき、1人じゃないんだと感じたのと同時に、グループを背負ってドラマに参加しているのだと思い、より気合いが入りました。

メンバーから「将生が演じる巧巳が、色々と振り回されていく情景が浮かび、結末が読めない感じと、ジワジワと迫ってくる得体の知れない感じがあって、ますますドラマが楽しみになったよ」と背中を押してもらったので、楽曲と共にドラマを多くの方に楽しんでいただけるように頑張ります。

【リリース情報】

timelesz

「Steal The Show / レシピ」

2025年11月12日(水) リリース

レーベル：Over The Top

※「Limited Nights」は通常盤にカップリングとして収録

エンディング/カメレオン・ライム・ウーピーパイ

【プロフィール】

Chi-によるソロユニット〈カメレオン・ライム・ウーピーパイ〉。オレンジの髪が特徴的なChi-と、仲間にWhoopies1号・2号がいる。

楽曲制作やライヴ活動に限らず、MUSIC VIDEOやアートワークなどをはじめとした、自らの活動にまつわるすべてのクリエイティヴを3人のみで手がけている。

2019年12月に初のシングル「Dear Idiot」をリリース。2021年には、Spotifyの『RADAR：Early Noise 2021』に選出される。2022年8月に『SUMMER SONIC 2022』東京・大阪に出演。2023年3月に、米国テキサス州オースティンにて開催された世界最大級の複合フェスティバル『SXSW 2023』に出演。米音楽メディア「VIBE」では、出演者総数1000組を超えるアーティストの中から「ベストパフォーマンス10選」に選出。また、2024年3月には、2年連続となる『SXSW 2024』に出演。英国メディア「CLASH」にて「SXSW 2024: The Best 15 Acts」に選出。国内外のミュージシャンやプロデューサーからのラブコールも多く、国やジャンルを問わず様々なクリエイターとコラボレーションも積極的に行い、国内外からも注目を集める次世代型アーティスト。

【コメント】

今回、ドラマのエンディングテーマを担当させていただくカメレオン・ライム・ウーピーパイです。物語の展開が本当に面白くて、次に何が起こるのかハラハラしながら、どんどん引き込まれていきました。何を信じていいのか分からない複雑な状況の中で、混乱しながらもすべてを受け入れる「愛」と「諦め」を曲に込めています。登場人物の気持ちをたくさん考え、自分自身のリアルな感情とリンクさせながら書いた結果、矛盾だらけの曲になりました。

目まぐるしく変わるドラマのエンディングで「Give in」が流れるのを楽しみにしています。ドラマを観るのもとても楽しみです。

＼主題歌「Limited Nights」が流れる60秒トレーラーも解禁！／

60秒トレーラーでは、30秒版では描ききれなかった心理の揺れと映像美がより濃密に展開。中盤から流れ出す主題歌・timelesz「Limited Nights」 の旋律が、巧巳と澪、そしてもう1つの人格・眞希の運命をスリリングに浮かび上がらせます。

30秒版は巧巳が澪に問いかけるシーンで幕を閉じたのに対し、今回の60秒版ではその問いに応じるかのように、彼女自身の口から「私は…眞希」と告げる衝撃の瞬間が描かれます。憧れが叶ったはずの同居生活が、愛から共犯へと変貌していくことを強烈に予感させる展開です。果たして事件の真相はどこに隠されているのか。巧巳が共に歩むのは澪なのか、眞希なのか-。危うさと儚さを一層際立たせ、本編への期待を高める60秒トレーラーとなっています。ぜひご覧ください！

【URL】https://youtu.be/4zBLydx3qRY

≪原作情報≫

タイトル：『ひと夏の共犯者』

著者：原作／MANGAmuse・花井カオリ・テレビ東京

漫画／みやとみや 構成／かるちぃ

©AMUSE CREATIVE STUDIO・テレビ東京

©花井カオリ・miyatomiya・karuchee

◆ピッコマURL：https://piccoma.com/web/product/178349?etype=episode

※ピッコマにて独占配信中

©AMUSE CREATIVE STUDIO・テレビ東京

©花井カオリ・miyatomiya・karuchee

≪イントロダクション≫

大学3年生の主人公・岩井巧巳（橋本将生）は、アイドルグループAMELのMIOこと片桐澪（恒松祐里）を推していた。その笑顔は、日々の支えだった。しかし、人気ミュージシャン・海斗（浅野竣哉）との熱愛報道を知り、ショックを受ける。心の傷を癒やすために訪れた田舎の亡き祖父の家の前で、巧巳は偶然、行くあてがなく雨に濡れた傷だらけの澪と出会う。「しばらくここに置いてください」と懇願する澪を受け入れ、夢にまで見た推しアイドルとの同居生活が始まる。一緒に過ごす中で、巧巳は澪の中にもう１つの人格「眞希」がいることに気が付く。そして「熱愛報道のあった海斗が死亡した」というニュースが報じられ、「彼女は殺人犯かもしれない」という疑念が湧いてくる。信じたいのに、疑わずにいられない。そして、巧巳は眞希に翻弄されながらも、愛ゆえに踏み出す。「最愛の推し」を守るために、そして共犯者になるために。これは、“幻の愛”に溺れた男が堕ちていく、危険で切ない逃避行ラブサスペンス。

≪番組概要≫

【タイトル】

ドラマ24 「ひと夏の共犯者」

【放送日時】

2025 年 10月3日（金）スタート 毎週金曜 深夜24時12分～24時42分 放送

【放送局】

【BSテレ東】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

2025年10月7日（火）スタート 毎週火曜 深夜24時00分～24時30分 放送

【配信】

各話放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題配信

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」（テレ東 HP、TVer、Lemino）にて見逃し配信

★TVerでは便利な「お気に入り登録」をお願いいたします！★

▶テレ東ＨＰ：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer：https://tver.jp/series/srpdqwxbuc

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】

MANGAmuse・花井カオリ・テレビ東京「ひと夏の共犯者」(AMUSE CREATIVE STUDIO・テレビ東京刊)

【主演】

【出演】

橋本将生（timelesz）

恒松祐里 永瀬莉子 石川瑠華 丈太郎 ／ 柾木玲弥 萩原聖人

【脚本】

開真理 守口悠介

【監督】

八重樫風雅 渡邉裕也 佐藤リョウ

【音楽】

【主題歌】

【エンディング】

佐久間奏

timelesz「Limited Nights」（Over The Top）

カメレオン・ライム・ウーピーパイ「Give in」（CLWP Records）

【チーフプロデューサー】

祖父江里奈（テレビ東京）

【プロデューサー】

藤田絵里花（テレビ東京）山下宏樹（PROTX) 難波裕介（PROTX)

【協力プロデューサー】

元村次宏（東通企画）

【制作】

テレビ東京 PROTX

【製作著作】

「ひと夏の共犯者」製作委員会

【公式HP】

https://www.tv-tokyo.co.jp/hitonatsu/

【公式X】

@tx_hitonatsu https://x.com/tx_hitonatsu

【公式Instagram】

@tx_hitonatsu https://www.instagram.com/tx_hitonatsu

【公式TikTok】

@tx_hitonatsu https://www.tiktok.com/@tx_hitonatsu