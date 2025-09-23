ウルフルズが、2025年5月24日に万博記念公園で開催した＜ヤッサ！20/25＞をライブ映像作品として12月3日(水)にリリースすることが決定した。

＜ヤッサ！＞はウルフルズ恒例の野外ワンマンライブであり、年に一度のお祭りとして大阪・万博記念公園で開催されている。今年の「ヤッサ！」は初開催から25周年、通算20回目の記念すべき公演となった。

本公演のステージには、ウルフルズ3人のメンバーのほかに、7人のサポートメンバー、40人のダンサーが登場。いつにもまして演出が満載のお祭り感あふれる「ヤッサ！」となった。当日は、あいにくの雨となったが、16時30分から開始したステージ本編では、「大阪ストラット」「バイザイ〜好きでよかった〜」「明日があるさ」「笑えれば」「ええねん」「バカサバイバー」などおなじみの22曲、アンコールでは「ガッツだぜ!!」も披露、毎年恒例の花火も盛大に打ちあがり、3時間を超える感動のライブとなった。

▲『”20th & 25th Anniversary” OSAKAウルフルカーニバル ウルフルズがやって来る！ ヤッサ！20/25』

Live Blu-ray & DVD 化にあたり、通常盤には約3時間に及ぶ「伝説のヤッサ」で披露された全24曲を完全収録するだけでなく、リハーサルやバックステージの模様を収録したレア映像コンテンツをたっぷり収録し、裏話＆脱線もあるここでしか聞くことのできないウルフルズメンバー3人によるオーディオ・コメンタリーも付いている。ドローン映像や、本作のみの映像を追加収録した特別編集版となり、未公開写真を多数含むブックレット付きの豪華版だ。

またVICTOR ONLINE STORE限定セットは、「伝説となった雨のヤッサ」を記念したオリジナル折りたたみ傘 “カッサ！”を付属、さらに、配信限定で発売された、シングル「青春」 / 「おっさんのダンスが変だっていいじゃないか！」の2曲を収録したCDを付属。CDパッケージは、7インチ・アナログレコードサイズの紙ジャケットスペシャルパッケージ仕様となる。

さらにウルフルズ オフィシャルファンクラブ “ウルフルクラブ”会員には、限定特典として、25年にわたるヤッサ・メインヴジュアルをデザインしたクリアファイル付きとなる。詳細はオフィシャルサイトにて。

ウルフルズは本日9月23日(火・祝)より、＜ウルフルズ ライブツアー2025-2026 ツーツーウラウラツー シーズン2＞を開催。本ツアーは、年内に行われる前半戦9公演と、年をまたいで行われる9公演の全18公演が行われる。

Live Blu-ray&DVD『”20th & 25th Anniversary” OSAKAウルフルカーニバル ウルフルズがやって来る！ ヤッサ！20/25』

2025年12月3日 (水)発売 [通常盤]

・Blu-ray：Blu-ray / VIXL-505 / 8,800円[税込]

・DVD：DVD[2枚] / VIBL-1205〜1206 / 8,800円[税込] 収録曲

1​. ウルフルズ A・A・Pのテーマ

2​. ワルツ！

3​. 明日があるさ

4​. センチメンタルフィーバー 〜あなたが好きだから〜

5​. SUN SUN SUN ‘95

6​. バカサバイバー

7​. おーい！！

8​. ゾウはネズミ色

9​. ええねん

10​. 笑えれば

11​. あついのがすき

12​. 愛すれば

13​. アイズ

14​. ヤッサ！コレカラ音頭

15​. 大阪ストラット

16​. 今夜どう？（ここまではOK！）

17​. サムライソウル

18​. 僕の人生は今は何章目ぐらいだろう

19​. びんぼう‘94

20​. ヤング ソウル ダイナマイト

21​. バンザイ〜好きでよかった〜

22​. それが答えだ！

EN.1 ガッツだぜ!!

EN.2ワンダフル・ワールド [VICTOR ONLINE STORE限定セット]

・Blu-ray： Blu-ray + CD[2曲] + グッズ / 13,200円[税込]

・DVD： DVD[2枚] + CD[2曲] + グッズ / 13,200円[税込] [Blu-ray / DVD]収録内容

・約3時間に及ぶ「伝説のヤッサ」で披露された全24曲を完全収録

・ドローン映像や、本作のみの映像を追加した特別編集版

・リハーサルやバックステージの模様を収録したレア映像コンテンツを収録

・未公開写真多数含むライブ写真ブックレット付き

・ウルフルズメンバーによるオーディオ・コメンタリー付き [VICTOR ONLINE STORE限定セット]

・7インチ・アナログレコードサイズパッケージ仕様 CD付属

収録曲

1.青春

2.おっさんのダンスが変だっていいじゃないか！ ・「伝説となった雨のヤッサ」記念！ オリジナル折りたたみ傘（晴雨兼用）“ カッサ！ “付属 ・ウルフルズ オフィシャルファンクラブ “ウルフルクラブ”会員限定特典

25年にわたるヤッサ・メインビジュアルをデザインしたクリアファイル付き！ ご予約・ご購入はこちら

https://www.jvcmusic.co.jp/ulfuls/yassa2025/

ウルフルズ ライブツアー2025-2026＜ツーツーウラウラツー シーズン2＞

2025年9月23日（火・祝）東京・昭和女子大学 人見記念講堂

2025年9月26日（金）岐阜・バロー文化ホール

2025年9月27日（土）三重・イスのサンケイホール鈴鹿

2025年10月11日（土）和歌山・和歌山県民文化会館

2025年10月12日（日）大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面

2025年11月1日（土）岩手・一関文化センター

2025年11月3日（月・祝）青森・弘前市民会館

2025年11月22日（土）富山・砺波市文化会館

2025年11月23日（日・祝）長野・須坂市文化会館 メセナホール

2026年2月11日（水・祝）滋賀・びわ湖ホール

2026年2月14日（土）愛媛・西条市総合文化会館

2026年2月15日（日）山口・山口市民会館

2026年2月21日（土）鳥取・米子市公会堂

2026年2月23日（月・祝）奈良・なら100年会館

2026年2月26日（木）徳島・あわぎんホール

2026年2月28日（土）熊本・荒尾総合文化センター

2026年3月1日（日）宮崎・都城市総合文化ホール

2026年3月7日（土）栃木・かぬまケーブルテレビホール プレミアム席：9,000円（税込）※各会場前方4列以内

通常席：8,000円（税込）

※全席指定／3歳以下入場不可／4歳以上は保護者同伴で入場可（座席必要時はチケット必要）

http://www.ulfulsspecial.com/tsu-tsu-uraura2-2/

Official Site：https://www.ulfuls.com/

Label Site：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Artist/A026332.html

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCGb73iZXp1XMOWq4bB3ECjQ

X：https://x.com/ulfuls_official

Instagram：https://www.instagram.com/ulfuls_official

Facebook：https://www.facebook.com/ulfuls.official