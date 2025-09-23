ウルフルズ、25周年＆20回目の恒例野外ワンマン＜ヤッサ！20/25＞が映像作品化
ウルフルズが、2025年5月24日に万博記念公園で開催した＜ヤッサ！20/25＞をライブ映像作品として12月3日(水)にリリースすることが決定した。
＜ヤッサ！＞はウルフルズ恒例の野外ワンマンライブであり、年に一度のお祭りとして大阪・万博記念公園で開催されている。今年の「ヤッサ！」は初開催から25周年、通算20回目の記念すべき公演となった。
本公演のステージには、ウルフルズ3人のメンバーのほかに、7人のサポートメンバー、40人のダンサーが登場。いつにもまして演出が満載のお祭り感あふれる「ヤッサ！」となった。当日は、あいにくの雨となったが、16時30分から開始したステージ本編では、「大阪ストラット」「バイザイ〜好きでよかった〜」「明日があるさ」「笑えれば」「ええねん」「バカサバイバー」などおなじみの22曲、アンコールでは「ガッツだぜ!!」も披露、毎年恒例の花火も盛大に打ちあがり、3時間を超える感動のライブとなった。
Live Blu-ray & DVD 化にあたり、通常盤には約3時間に及ぶ「伝説のヤッサ」で披露された全24曲を完全収録するだけでなく、リハーサルやバックステージの模様を収録したレア映像コンテンツをたっぷり収録し、裏話＆脱線もあるここでしか聞くことのできないウルフルズメンバー3人によるオーディオ・コメンタリーも付いている。ドローン映像や、本作のみの映像を追加収録した特別編集版となり、未公開写真を多数含むブックレット付きの豪華版だ。
またVICTOR ONLINE STORE限定セットは、「伝説となった雨のヤッサ」を記念したオリジナル折りたたみ傘 “カッサ！”を付属、さらに、配信限定で発売された、シングル「青春」 / 「おっさんのダンスが変だっていいじゃないか！」の2曲を収録したCDを付属。CDパッケージは、7インチ・アナログレコードサイズの紙ジャケットスペシャルパッケージ仕様となる。
さらにウルフルズ オフィシャルファンクラブ “ウルフルクラブ”会員には、限定特典として、25年にわたるヤッサ・メインヴジュアルをデザインしたクリアファイル付きとなる。詳細はオフィシャルサイトにて。
ウルフルズは本日9月23日(火・祝)より、＜ウルフルズ ライブツアー2025-2026 ツーツーウラウラツー シーズン2＞を開催。本ツアーは、年内に行われる前半戦9公演と、年をまたいで行われる9公演の全18公演が行われる。
Live Blu-ray&DVD『”20th & 25th Anniversary” OSAKAウルフルカーニバル ウルフルズがやって来る！ ヤッサ！20/25』
2025年12月3日 (水)発売
[通常盤]
・Blu-ray：Blu-ray / VIXL-505 / 8,800円[税込]
・DVD：DVD[2枚] / VIBL-1205〜1206 / 8,800円[税込]
収録曲
1. ウルフルズ A・A・Pのテーマ
2. ワルツ！
3. 明日があるさ
4. センチメンタルフィーバー 〜あなたが好きだから〜
5. SUN SUN SUN ‘95
6. バカサバイバー
7. おーい！！
8. ゾウはネズミ色
9. ええねん
10. 笑えれば
11. あついのがすき
12. 愛すれば
13. アイズ
14. ヤッサ！コレカラ音頭
15. 大阪ストラット
16. 今夜どう？（ここまではOK！）
17. サムライソウル
18. 僕の人生は今は何章目ぐらいだろう
19. びんぼう‘94
20. ヤング ソウル ダイナマイト
21. バンザイ〜好きでよかった〜
22. それが答えだ！
EN.1 ガッツだぜ!!
EN.2ワンダフル・ワールド
[VICTOR ONLINE STORE限定セット]
・Blu-ray： Blu-ray + CD[2曲] + グッズ / 13,200円[税込]
・DVD： DVD[2枚] + CD[2曲] + グッズ / 13,200円[税込]
[Blu-ray / DVD]収録内容
・約3時間に及ぶ「伝説のヤッサ」で披露された全24曲を完全収録
・ドローン映像や、本作のみの映像を追加した特別編集版
・リハーサルやバックステージの模様を収録したレア映像コンテンツを収録
・未公開写真多数含むライブ写真ブックレット付き
・ウルフルズメンバーによるオーディオ・コメンタリー付き
[VICTOR ONLINE STORE限定セット]
・7インチ・アナログレコードサイズパッケージ仕様 CD付属
収録曲
1.青春
2.おっさんのダンスが変だっていいじゃないか！
・「伝説となった雨のヤッサ」記念！ オリジナル折りたたみ傘（晴雨兼用）“ カッサ！ “付属
・ウルフルズ オフィシャルファンクラブ “ウルフルクラブ”会員限定特典
25年にわたるヤッサ・メインビジュアルをデザインしたクリアファイル付き！
ご予約・ご購入はこちら
https://www.jvcmusic.co.jp/ulfuls/yassa2025/
ウルフルズ ライブツアー2025-2026＜ツーツーウラウラツー シーズン2＞
2025年9月23日（火・祝）東京・昭和女子大学 人見記念講堂
2025年9月26日（金）岐阜・バロー文化ホール
2025年9月27日（土）三重・イスのサンケイホール鈴鹿
2025年10月11日（土）和歌山・和歌山県民文化会館
2025年10月12日（日）大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面
2025年11月1日（土）岩手・一関文化センター
2025年11月3日（月・祝）青森・弘前市民会館
2025年11月22日（土）富山・砺波市文化会館
2025年11月23日（日・祝）長野・須坂市文化会館 メセナホール
2026年2月11日（水・祝）滋賀・びわ湖ホール
2026年2月14日（土）愛媛・西条市総合文化会館
2026年2月15日（日）山口・山口市民会館
2026年2月21日（土）鳥取・米子市公会堂
2026年2月23日（月・祝）奈良・なら100年会館
2026年2月26日（木）徳島・あわぎんホール
2026年2月28日（土）熊本・荒尾総合文化センター
2026年3月1日（日）宮崎・都城市総合文化ホール
2026年3月7日（土）栃木・かぬまケーブルテレビホール
プレミアム席：9,000円（税込）※各会場前方4列以内
通常席：8,000円（税込）
※全席指定／3歳以下入場不可／4歳以上は保護者同伴で入場可（座席必要時はチケット必要）
http://www.ulfulsspecial.com/tsu-tsu-uraura2-2/
Official Site：https://www.ulfuls.com/
Label Site：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Artist/A026332.html
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCGb73iZXp1XMOWq4bB3ECjQ
X：https://x.com/ulfuls_official
Instagram：https://www.instagram.com/ulfuls_official
Facebook：https://www.facebook.com/ulfuls.official