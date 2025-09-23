TWICEサナ、オーディション辞退しようとしていた過去「モモちゃんに泣きながら」
【モデルプレス＝2025/09/23】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）が、22日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（毎週月曜よる9時〜）に出演。オーディション番組「SIXTEEN」（2015年）を振り返った。
【写真】TWICEサナ、ミニ丈ドレスで美脚輝く
この日、日本のバラエティ番組に初めてTWICEが全員揃って登場。「SIXTEEN」の話題が上がると、MOMO（モモ）は「私1回落ちてます」と切り出した。モモ（MOMO）は「最後の発表の時にいきなり呼ばれました」と最終審査の前に落選してしまっていたが、最終審査では名前を呼ばれTWICEとしてデビューすることになったと明かした。
JEONGYEON（ジョンヨン）からは「一番大変なサバイバルを私たちだけがして、モモちゃんはWINNERですよね（笑）」、SANA（サナ）からは「敗者復活戦なしに這い上がっていきました（笑）」と最後にモモの加入が決まったことがメンバーからも印象深かったと振り返った。
サナは「私は同じ日にモモちゃんと（韓国に）来て練習してきたんで、オーディション番組一緒に出ることになったから、絶対一緒にデビューする運命だと思ってたのに、（モモが）落ちちゃった」と韓国へ向かう時からモモと常に一緒だったため、モモの落選が相当ショックだったという。「モモちゃんに泣きながら『私もここから出る。一緒に会社出て行こう』って言って『オーディションも降ります』って言おうとしてた」とオーディションも途中で諦めかけていたと告白。サナは「言ってたら私デビューしてなかった」と同じグループでデビューできたことをしみじみと口にしていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆TWICEモモ「SIXTEEN」落選後の加入告白
◆TWICEサナ、モモの落選にショックで「ここから出る」決意
