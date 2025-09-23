藤本美貴、家族とお祭り満喫 浴衣姿の娘たち公開「金魚すくいが小さい時から好きで子供達と戦いました」
【モデルプレス＝2025/09/23】タレントの藤本美貴が9月23日、自身のInstagramを更新。子どもたちとのお祭りでの様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】藤本美貴、子どもたちの祭り満喫ショット
藤本は「週末はお祭り行ってきたよ」とつづり、子どもたちとのお祭りでの様子を公開。「金魚すくいが小さい時から好きで子供達と戦いました」と、金魚すくいに熱中したことを明かした。投稿された写真では、浴衣を着て金魚すくいをする娘たちの姿が捉えられている。
この投稿に、ファンからは「素敵なママ」「微笑ましい」「楽しそうで癒される」「仲良しなのが伝わる」「浴衣姿可愛い」「最高の思い出だね」といったコメントが寄せられている。
藤本は、お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春と2009年に結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
◆藤本美貴、夫＆娘の仲睦まじいショット公開
