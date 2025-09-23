Æü¸þºä46¡¦²ÏÅÄÍÛºÚ¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤«¤éÈþµÓ¤¹¤é¤ê¡¡2nd¼Ì¿¿½¸Àè¹Ô¥«¥Ã¥È²ò¶Ø
¡¡Æü¸þºä46¤Î²ÏÅÄÍÛºÚ¤¬¡¢2nd¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤è¤ê¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè5ÃÆ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ÇÀ¸¤Î¾å¤Ç¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ë¡ª¡¡²ÏÅÄÍÛºÚ¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥«¥Ã¥È
¡¡²ÏÅÄ¤Ï2017Ç¯¡¢¤±¤ä¤ºä46¤ÎÆó´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ç¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤ò´º¹Ô¤·¡¢Èà½÷¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼ýÏ¿¡£¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡È¤ª¤Ò¤Ê¡É¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè5ÃÆ¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥é¥Ã¥³¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤¿Ä«¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Î¥«¥Ã¥È¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢²ÏÅÄ¤¬¼«Âð¤Ç¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥í¥±¤Ë°ì½ï¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡£¤Û¤Ã¤³¤êÁÖ¤ä¤«¤ÊÄ«¤Ë¿´Ìþ¤µ¤ì¤ë1Ëç¤À¡£
¡¡Æü¸þºä46¡¦²ÏÅÄÍÛºÚ2nd¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤ÏÃÝ½ñË¼¤è¤ê11·î11ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á¤Ï2445±ß¡ÜÀÇ¡£
