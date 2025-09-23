お笑いコンビ・霜降り明星の粗品さんが2025年9月22日に公開したYouTubeの恒例コント企画「1人賛否」で、人気YouTuber・ヒカルさんによる「オープンマリッジ」宣言をめぐる持論を展開した。

「外野がやいやい言うことじゃないんじゃないかな」

ヒカルさんは14日公開の動画で妻の元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの「進撃のノア」さんとの「オープンマリッジ」を宣言した。

話し合いのもとで「夫婦がお互いの合意のもとで配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形」をとることにしたと説明するも、動画のコメント欄ではノアさんが納得していないのではないかとする指摘が相次ぎ、炎上騒ぎとなった。

粗品さんは、この件の概要を振り返り、「僕個人的にはね、本当に大ファンなんで。ヒカル＆ノア......ヒカノアカップル、夫婦ですか。ご夫婦としてのバランスが非常に良くてめっちゃ大好きやったんで」とした上で、「2人がそれで認めてるから、外野がやいやい言うことじゃないんじゃないかな」とした。

「こいつのコレ、キショすぎるもんな」

お決まりの「ただぁ！」で切り込み、「俺、お前と1ミリも関わらん人生で本当に良かったぁ〜！」と絶叫した。

「なんやねんこいつ。よかったぁ。俺ほんまに1ミリも関わらん人生で最高や。それだけで幸せや。めっちゃおもろいもんこいつのコレ、キショすぎるもんな」と頭をかき、「最高です。ヒカルがちゃんとヒカルしてくれて嬉しい。これはだから褒めてるよ」。

一定の評価はできるとしつつ、「ただ俺が進撃のノアのおとんやったらゲンコツやで。うん。ゲンコツやで。ほんま」とこぶしを振り上げた。

動画終盤では、我に帰ったような様子で「ほんま誰やねん。ほんでそういえば誰や、こいつら」とし、「この距離感の、『誰やねん』ってやつのこういうのが 一番おもろいわ」と笑っていた。

なお、粗品さんは25年4月の動画で、「1人賛否」について「タイトルでめっちゃ誤解」されるとして、発言を紹介する際には「粗品の意見ではないが」「あくまでコント」などと断り書きを入れるように求めている。