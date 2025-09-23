ÂçÁêËÐÀ¸´ÑÀï¤ÎÍÌ¾½÷Í¥¤Ë¶ÄÅ·¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤´¼ç¿Í¡Ä¡×£¹Ç¯Á°¤ËºÆ¡¹º§¤Î±üºÚ·Ã
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¡¢ÍÌ¾½÷Í¥¤¬Èþ¤Ü¤¦¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£²£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÂçÁêËÐ£¹·î¾ì½ê¡ª¡ª¡ª¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ªÁêËÐ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºòÆü¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¡£¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î±üºÚ·Ã¡£
¡¡¡Ö¥®¥ã¡¼¥®¥ã¡¼¶«¤Ó²á¤®¤¿¸å¤Ï¡¢¹âÅÄÀîÉô²°¤Î¤Á¤ã¤ó¤³¤Ø¡¡º¸¤«¤é¹âÅÄÀîÉô²°¤Î¾ÅÆîÇµ³¤´Ø¡¢ÇòÂë»³´Ø¡¢ÎµÅÅ´Ø¡¢µ±´Ø¡×¤ÈÎÏ»Î¤ÈÊÂ¤ó¤À½¸¹ç¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ç´Ñ¤ë¤ªÁêËÐ¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æáã¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁêËÐ¡¢ºÇ¹â¡£ËèÆü´Ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ö¡ôÁêËÐ½÷»Ò¡ô¿ä¤·³è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤ÇÌÜÎ©¤Ä±üºÚ¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö·Ã¤µ¤óÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤´¼ç¿Í¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÁêËÐ¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö·Ã¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¡£
¡¡±üºÚ¤Ï£²£°£±£¶Ç¯¤ËÇ¯²¼¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼Î»¤ÈºÆ¡¹º§¡£ÌÚÂ¼¤â£²£±Æü¤Ë£Î£È£Ë¤ÎÁêËÐÃæ·Ñ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£