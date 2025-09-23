バーミンガム古橋亨梧にデイビス監督「彼はゴールの決め方を知っている」

イングランド2部バーミンガム・シティに加入したFW古橋亨梧は開幕6試合ノーゴールという結果から批判の声が噴出し始めているようだが、チームを率いるクリス・デイビス監督は日本人ストライカーを擁護している。

英紙「ザ・サン」が報じた。

古橋は今夏、フランス1部スタッド・レンヌから完全移籍。移籍金は最大1000万ポンド（約20億円）と報じられた。

8月のリーグカップで初ゴールを決めたものの、リーグ戦では開幕6試合でいまだノーゴール。チーム全体でも6試合でわずか5得点にとどまっている状況なだけに、沈黙が続くストライカーに対する批判は避けられないものとなっている。

そうしたなかで、バーミンガムを指揮するデイビス監督は「彼は得点を決めるだろう。何も疑っていない。これまでの彼が残したスタッツ、得点数を見るんだ。彼はゴールの決め方を知っている」と古橋を擁護。「私はピッチに立つキョウゴが大好きだ。彼はチャンスを得て、それをものにするエキサイティングな選手だと信じている。キョウゴのことは何も心配していない。彼はスピード、エネルギーを注入してくれている」と得点以外でチームに対する貢献していることを強調していた。

直近2試合はベンチスタートとなっている古橋だが、指揮官の期待に結果で応え、周囲の雑音をかき消すことができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）