タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が9月23日、放送。今回は、埼玉県朝霞市にある中華料理店が紹介されます。

同店は、25歳の時にオープンした女性店主と、“同級生”の女性店員の83歳女性コンビが切り盛りしています。一番人気のメニューは、焼肉店にある「テグタン」を参考にした「テフタンメン」（950円）。タマネギ、ニラ、ピーマン、モヤシといった野菜と豚肉をラーメンスープで炒め、塩、コショウ、おろしニンニクとコチュジャンで味付けた具材、さらに、自家製ラー油、溶き卵を、ちぢれ中細麺の上にのせた一品です。

自家製の鶏ガラと豚骨を使ったスープにちぢれ中細麺、そこに自家製チャーシュー、ナルト、メンマ、ワカメをトッピングした「ラーメン」（600円）、豚肉、エビ、白菜などの具材を14種類入れた「五目そば」（800円）など麺類が充実しています。店主がこだわるスープ作りも紹介されます。

番組では、千葉県銚子市にある、新鮮なマグロが安くボリューミーに食べられる海鮮食堂「ヤマタくん」が「朝定食」を開始した姿も放送します。

番組は、全国の「オモてなしすぎでオモしろいウマい店」を紹介。進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、「NEWS」の増田貴久さん、「日向坂46」の河田陽菜さんと森本茉莉さんがゲスト出演します。

