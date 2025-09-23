ヘルシー＆満足感のあるメニューを提供！麻布台ヒルズカフェ「Amazonフレッシュ カフェ」
2025年9月26日(金)と9月27日(土)の2日間限定で麻布台ヒルズカフェにて「Amazonフレッシュ カフェ」を開催！
新しくAmazonフレッシュで取り扱いを開始する商品を含む、全てAmazonフレッシュで揃う食材を使用したオリジナルメニューが楽しめます☆
麻布台ヒルズカフェ「Amazonフレッシュ カフェ」
開催期間： 2025年9月26日(金)〜9月27日(土)
営業時間： 2025年9月26日(金)12時〜23時、9月27日(日)8時〜23時 （フード L.O. 22時、ドリンク L.O. 22時30分）
開催場所： 麻布台ヒルズカフェ
オリジナルメニューには、2児のママでもある女優・タレントの橋本マナミさんが考案したメニューも。
Amazonフレッシュをテーマに装飾された特別な空間で提供します。
「Amazonフレッシュ カフェ」では、オリジナルメニューを注文し、ハッシュタグ「#Amazonフレッシュ」を付けてSNS投稿いただいた方に、数量限定で、Amazonフレッシュで人気な商品をプレゼントします。
オリジナルメニュー（一部）
【橋本マナミさん考案】 鯖スモークとパクチーのイタリアンサラダ
私の大好きなパクチーと鯖スモークを組み合わせて栄養たっぷり大満足のサラダを作ってみました。
キヌアやくるみのザクザクとした触感もアクセントになりさらに食欲をそそられますし、食卓に花を添える色どり豊かなサラダになりました。
【橋本マナミさん考案】 桜海老としらすとルッコラのペペロンチーノ
桜海老としらすとルッコラのヘルシーパスタ！
使ってる食材は少ないけど味は奥深いペペロンチーノです。
味の決め手は出汁の効いたおつゆ。
ご自宅でも簡単にお試しいただけます！
橋本マナミさんからのメッセージ
この度、Amazonフレッシュ カフェのオリジナルメニュー2品を考案させていただきました。
お野菜をたっぷり使い、ヘルシーだけど満足感も高いメニューになっています！
Amazonフレッシュは、忙しい毎日を送る皆さんの心強い味方です。
新鮮で種類豊富な食材の中かからお気に入り商品を見つけてぜひご自宅でもお試しください。
休日のお出かけやちょっとしたランチタイムに！
“見て楽しく、食べて満足”な麻布台ヒルズカフェ「Amazonフレッシュ カフェ」の紹介でした。
