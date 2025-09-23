「椎名林檎『本能』をゲームボーイに歌ってもらう」というコメントと共に投稿された動画が、SNSで注目を集めている。

【映像】ゲームボーイで『本能』を奏でる様子（音あり）

使用されているのは、1989年に任天堂から発売され、累計販売数1億台以上の大ヒットゲーム機「ゲームボーイ」だ。どこか懐かしい、ピコピコとした電子音で奏でられているのは、椎名林檎の楽曲『本能』。

投稿者は、ゲームボーイを用いた音楽作品を多数投稿しているクリエイターの「ひやめし」さん。おもに、1980年代頃に発売されたパソコンや家庭用ゲーム機に搭載されていた内蔵音源で構成された、「チップチューン音楽」と呼ばれるジャンルで活躍している。

「ひやめし」さんによると、ゲームボーイには「任意の波形を再生する」という機能が備わっており、専用のソフトで声の波形を打ち込むことで「歌うゲームボーイ」を実現している。さらに、2台のゲームボーイを接続することで、ボーカルと演奏を同時に出力することも可能だ。2台を繋いでいるのは、ワイヤレスが主流の昨今に見かけなくなった「通信ケーブル」。演出としてではなく、再生タイミングを同期させる役割を担っているという。

この投稿は620万件以上表示され、「機械が『本能』を歌うというのが、これまた面白い」、「初期の携帯電話の着信音思い出して涙出る」、「ずっと繋がれていたいわ（通信ケーブル）」といった反響が寄せられている。（ABEMA『週刊BUZZ動画』より）