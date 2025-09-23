草なぎ剛主演『終幕のロンド』第1話場面カット＆あらすじ解禁 鳥飼樹（草なぎ）、シングルファーザー・遺品整理人としての一面
草なぎ剛が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（毎週月曜 後10時）が、10月13日から始まるのに先立ち、第1話の場面カットとあらすじが23日に解禁された。
【場面カット】樹、鮎川こはる（風吹ジュン）から生前整理の依頼を受ける
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく心温まるヒューマンドラマ。遺品に込められた故人の最期のメッセージを解き明かす人間ドラマのほか、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
解禁された場面カットでは、息子と一緒に食事を用意する父親としての樹、防護服を着て清掃にあたる遺品整理人としての樹の姿が。そして、樹の笑顔がその人柄をうかがわせる。
■第1話あらすじ
5年前に妻を亡くした鳥飼樹は、男手一つで小1の息子を育てるシングルファーザー。磯部豊春（中村雅俊）が社長を務める『Heaven’s messenger』で、遺品整理人として遺品に残された故人の想いを遺族に伝える仕事をしている。
ある日、女性が孤独死した部屋の特殊清掃と遺品整理をすることになった樹は、新入社員の久米ゆずは（八木莉可子）を連れ、遺体痕が残る現場へ。依頼人で10歳のときに捨てられたという故人の息子（吉村界人）は、母親の孤独死を自業自得だと冷たく言い放ち、遺品はすべて処分してほしいと話すが、樹はその部屋で故人の想いが詰まったあるものを見つける。
同じ頃、絵本作家の御厨真琴（中村ゆり）は、大企業・御厨ホールディングスの後継者である夫の利人（要潤）を伴い、自身初となる絵本の出版記念パーティーに出席していた。一見、仲睦まじい夫婦に見える2人だが、多忙な利人は家庭を顧みず、妻が姑から子宝に恵まれないことで嫌味を言われても我関せずと、愛のない結婚生活に真琴の心はすり減る一方だった。
そんななか、生前整理の見積もりのため、清掃会社に勤める鮎川こはる（風吹ジュン）の自宅を訪ねた樹。未婚で産んだ娘が10年前に結婚し、今なお清掃員として働いているこはるだが、最近、余命3ヶ月の宣告を受けたという。話を聞いた樹はさっそく部屋を見てまわるが、そこへ事情を知らない娘の真琴が帰ってきて…。
