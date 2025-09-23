元BiSHのセントチヒロ・チッチ（32）が23日、都内で、自身初の写真集「セントチヒロ・チッチ写真集 千尋」の発売記念会見を行った。

写真集発売を受けて「自分が生きてきた証しを写真集として世に残せたのが幸せ。誇らしい作品ができた」と話した。

現在は「CENT」名義で音楽活動、「加藤千尋」名義で俳優活動を行っている。写真集発売のきっかけは「限りある1回の人生を残しておかないともったいないな」という気持ちからだという。

撮影は2月にベトナム・ホーチミンで行い、「バインミーがおいしすぎて忘れられない。今までの常識を覆すおいしさ」と絶賛していた。撮影のオフには「古着屋巡りをしたり変な置物を買ったり」と充実の撮影期間だったと振り返った。

本作では「自分をさらけ出すことが一番」と露出の多い大胆なカットにも挑戦。「女性としてベストの状態で撮影したいと思ったので、食事制限とか、3カ月くらい体と向き合った。すごくがんばりました」と胸を張った。大きな変化として「体脂肪率が10％落ちました」と努力が実ったことを笑顔で報告した。

BiSH時代はグラビア活動はあまり行っておらず、今までとは違う「奇跡的な1枚」が撮れたと話し、写真集の自己採点は「1010点満点！」。理由はもちろん名前の「セントチヒロ・チッチ」に掛けてで、自身も大満足の1冊となった。

最後に「とっても誇らしくて渾身（こんしん）の1作ができました。たくさん愛してもらえたらうれしいです。新たなチッチにも大注目、よろしくお願いします」と呼びかけた。