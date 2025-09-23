堀ちえみ、リハビリで重点的に指導してもらったこと「自分で付けておきながら、言いづらいのです」

タレントの堀ちえみが22日に自身のアメブロを更新。大学病院でリハビリを受けたことを報告した。

この日、堀は「大学病院でリハビリ。まだまだ舌は進化してます」と報告し「この何ヶ月かで少しだけまた、皮弁が薄くなったように感じ。とても嬉しいです」と舌の状態について明かした。

続けて「今日重点的にご指導いただいたのは、新曲のタイトル『月に祈りを』」とリハビリの内容を説明。「このタイトル、自分で付けておきながら、言いづらいのです」と告白した。

一方で「言いづらいなんて、そんなことは百も承知でしたが、これ以外のタイトルは思い浮かばなかった」とタイトルに込めた思いを述べ「だからと言って、自分が諦めるのではなく、練習すればいいんだと思いました」と前向きな心境をつづった。

最後に「言語聴覚士の先生のご指導は、やはり素晴らしい」と感謝を述べ「これで毎日唱えるように、祈りを込めて『つ・き・に・い・の・り・を』これを繰り返せば、It will be allright ！大丈夫上手くいくさ」とつづり、ブログを締めくくった。