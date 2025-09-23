「疲労感すら絵になる」吉沢亮、プライベートショットに反響！ 「オフのお顔がこんなにも美しいとは」
俳優の吉沢亮さんとスタッフが運営するX（旧Twitter）アカウントは9月21日、投稿を更新。吉沢さんのプライベートの様子を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】“お疲れの表情”の吉沢亮
ファンからは「疲労感すら絵になる」「オフのお顔がこんなにも美しいとは」「オフショだというのに色白で透明感すごい」や「でた！ カニ沢亮」「カニ沢さんお疲れ様です！w」「本当にカニ好きなのね」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】“お疲れの表情”の吉沢亮
「でた！カニ沢亮」同アカウントは「こちら、元気なファイティンポーズと、本日のお仕事を終えかなりお疲れの表情ながら（カニの絵文字）を手にする吉沢です」と説明し、吉沢さんが写った2枚の写真を投稿。1枚目は仕事中の様子、2枚目はプライベートの様子です。仕事終わりの貴重な姿を見ることができます。
「うとうとした吉沢さんも、かわいいです」また、13日の投稿では「こちら、釜山の衣装フィッティングを待つ間、マッサージ機に足を入れうとうとしていた本日の吉沢です笑」と説明し、楽屋でくつろぐ吉沢さんを公開。ファンからは「うとうとした吉沢さんも、かわいいです」「気持ちよさそうにお眠りですね」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)