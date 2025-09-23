水上恒司主演『火喰鳥を、喰う』キャスト、“火喰鳥おはぎを、食う” 宮舘涼太が長尺で“思念”送る
俳優の水上恒司、山下美月、宮舘涼太（Snow Man）が23日、都内で行われた映画『火喰鳥を、喰う』（10月3日公開）の大ヒット祈願イベントに出席。火喰鳥を模した巨大おはぎでヒットを願った。
【写真】“ワニの革”の台本カバーを披露した宮舘涼太
今作は原浩氏による第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作の同名作品を実写映画化。ある日、久喜雄司（水上）の元に、かつて戦死したはずの祖父の兄・貞市が書いたという謎の日記が届くところから始まる。“火喰鳥、喰いたい”という生への執着が記されたその日記を読んだ日を境に、雄司と妻の夕里子（山下）の周囲では、不可解な出来事が頻発するようになる。
イベントでは、秋分の日に合わせ、火喰鳥を模したおはぎが登場した。あまりの大きさに山下は「怖い…」とポツリ。宮舘も「火喰鳥を、もういじってますよね？」と笑っていた。
そして、劇中の役柄になぞらえ、宮舘を中心におはぎに思念を込めることに。宮舘は約30秒以上にわたって、ヒットへの念を送った。その後、おはぎを食べる際には、あまりのリアリティーさに水上と宮舘が躊躇する場面も。一方、山下はおはぎ部分ではなく、くちばしから食べ、「おいしい！最中みたい！」とはしゃぎ、笑いを誘った。
